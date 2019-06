Šokujúce odhalenie: Vedela slovenská polícia o Vadalovi a talianskej mafiánskej bunke na východe už roky?!

Rozsiahla kontrola starých spisov a komunikácie s Talianmi našla pochybenia a dokonca aj možný trestný čin.

Televízii Markíza to potvrdilo policajné prezídium. Kontrolu nariadil ešte v apríli policajný prezident, potom, čo na rozpory upozornila talianska verejnoprávna televízia. Informácie o tom, že slovenská polícia údajne už v roku 2013 vedela, že Antonino Vadala mal založiť na východe bunku kalabríjskej mafie, priniesla v apríli talianska investigatívna novinárka. Potvrdzovať to má aj správa Europolu, z ktorej reportérka citovala.

Vadalu zatkli až vlani, v Taliansku čelí obvineniu z pašovania kokaínu, na Slovensku ho zas stíhajú pre podvody s agrodotáciami, informovala Markíza v reportáži, ktorú zverejnil aj jej spravodajský portál tvnoviny.sk. Ako ďalej informovala televízia, za mrežami skončil Vadala až potom, čo o ňom vo svojom poslednom článku písal Ján Kuciak († 27). Naša polícia ale odmietala, že by o prepojení Vadalu na mafiu mala v minulosti informácie. Nový policajný šéf však pre tieto nezrovnalosti nariadil rozsiahlu kontrolu spisov a komunikácie s talianskymi zložkami.

„Odbor kontroly prezídia Policajného zboru ukončil kontrolu so záverom, že okrem administratívnych pochybení mohlo dôjsť aj k spáchaniu trestného činu," uviedol pre Markízu hovorca policajného prezídia Michal Slivka. O aký trestný čin ide a či z toho vyplýva, že polícia skutočne už pred šiestimi rokmi vedela, že Vadala tu založil bunku mafie, známe nie je. Polícia totiž k tomuto prípadu zatiaľ nemôže poskytovať ďalšie informácie. Jasné tak nie je ani to, kto pochybil. Výsledky kontroly však už má na stole inšpekčná služba, ktorá v tejto veci zrejme začne trestné stíhanie. To, že Taliani na východe Slovenska neboli pre naše orgány žiadnou neznámou, mala potvrdiť SIS. Tajná služba mala mať Vadalu v hľadáčiku dlho a písala o ňom aj vo svojich správach, pripomína televízia.