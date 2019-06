Desivé pozadie drámy na Obchodnej: Útočník chcel zabíjať už pred 2 mesiacmi! Prečo polícia nekonala?

Mohli tomu zabrániť?! Krvavá dráma, ktorú v piatok popoludní ukončila až policajná streľba na Obchodnej ulici v Bratislave, má šokujúce pozadie.

Podľa informácií Nového Času sa útočník Martin H. (34) už pred dvoma mesiacmi vyhrážal zamestnankyniam daňového úradu fyzickou likvidáciou. Finančná správa podala v tejto veci podľa nášho zdroja podnet na políciu, tá ho však zmietla zo stola. Dôvodom jeho vyčíňania mohol byť dlh na daniach vo výške 4 800 €.

Do redakcie Nového Času prišiel výpis listu, ktorý mal útočník poslať ešte pred dvoma mesiacmi cez oficiálny portál Finančnej správy. Z jeho obsahu vyplýva, že Martin H. žiada daňový úrad o nastavenie splátkového kalendára, aby mohol vyplatiť svoje dlhy daňovému úradu a vziať si pôžičku od banky. Keďže mu však pre vysokú dlžnú sumu pracovníci zrejme nevedeli vyjsť v ústrety, začal sa vyhrážať.

„A každý exekútor, ako osoby tiež z rovnakej mafia, kretenskej populacie, má ísť okamžite do basi do konca života, za to, že platí mafiánom,“ píše sa v jeho liste lámanou slovenčinou. Z jeho ďalších slov až mrazí. „A keď náhodou jeden kreten exekútor sa rozhodné stiahnuť jeden cent z mojho výplatu, ... a nájdem ho a ho zabijem, aby nemohol posielať peniaze,“ reaguje Martin H. V liste, ktorý mal byť odoslaný na Finančnú správu. Uvádza v ňom aj odkaz na svoju internetovú stránku, kde verejne nabáda k zabíjaniu politikov, sudcov a policajtov.

V ďalšom liste, ktorý mal útočník zaslať na Finančnú správu, sa priamo zamestnancom daňového úradu vyhráža fyzickou likvidáciou. „A neopovážte mi dať negatívnu poznámku do registra, hlavne taká poznámka, ktorá by mi zavádzala s bankovými potrebami ako pôžičky ... lebo prídem za vámi spokojnymi otrokmi s nožom a vás zabijem,“ znela mrazivá veta útočníka.

Prokuratúra vrátila spis polícii

Podľa zdroja Nového Času Finančná správa podávala už pred dvomi mesiacmi v tejto veci trestné oznámenie, polícia ho však mala zamiesť pod koberec. Príslušník, ktorý mal pridelený prípad, podozrivého Martina H. údajne vôbec nevypočul, prokurátor mu preto vrátil spis na doplnenie. To už však bolo neskoro. V posledný májový deň sa vybral útočník Martin H. s dvoma nožmi na ministerstvo financií naplniť svoj hrozný sľub.

Do rany mu prišiel zamestnanec Dušan (37), ktorého zranil nožom a pokračoval vo svojej krvavej ceste niekoľko stoviek metrov až na Obchodnú ulicu, kde ho spacifikovala policajná hliadka streľbou. Polícia už obvinila Martina H. z Bratislavy z prečinu výtržníctva v súbehu so zločinom útoku na verejného činiteľa a z pokračujúceho prečinu výtržníctva v súbehu s pokračujúcim útokom na verejného činiteľa. V prípade dokázania viny mu hrozí väzenie na 1 až 5 rokov.

Nebudem tolerovať ľahostajný prístup policajtov

Policajný prezident Lučanský: Otvoriť galériu Policajný prezident Lučanský Zdroj: anc

Prezident PZ bol informovaný, že polícia prijala v apríli tohto roku oznámenie z daňového úradu v podobe listu, v ktorom sa vyhrážala neznáma osoba daňovej pracovníčke, že jej fyzicky ublíži. Policajt, ktorému bolo oznámenie pridelené, bez toho, že by si predvolal podozrivého, vec vyhodnotil ako priestupok. Dozorový prokurátor mu uznesenie vrátil s tým, že nie je dostatočne odôvodnené.

Po pokyne prokurátora policajt osobu identifikoval a snažil sa ju predvolať na výsluch. Išlo o toho istého muža, ktorý v piatok ozbrojený napadol pracovníka Finančnej správy v Bratislave a následne došlo k streľbe polície, aby muža spacifikovala. „Nebudem tolerovať neprofesionálny a ľahostajný prístup policajtov k práci. Postup policajta a jeho nadriadeného preverí Úrad inšpekčnej služby,“ vyjadril sa prezident PZ Milan Lučanský.

Polícia ho obvinila

Veronika Slamková, bratislavská krajská policajná hovorkyňa

Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený v čase krátko po 15.00 hod. na Štefanovičovej ulici v Bratislave hodiť neznámy predmet do vstupných dverí budovy Ministerstva financií SR a následne fyzicky napadnúť príslušníka MF SR. Tohto mal nožom bodnúť do ramena a do oblasti brucha.

Po tomto napadnutí sa mal obvinený presunúť na Obchodnú ulicu, kde mal nožom ohrozovať náhodných okoloidúcich. Po viacnásobných výzvach od príslušníkov PZ, aby upustil od svojho protiprávneho konania, ktoré neuposlúchol, sa mal nožom zahnať na jedného z nich, na čo boli proti nemu použité donucovacie prostriedky.