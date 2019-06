Rozlúčková párty prezidenta Andreja Kisku: Zmierenie so smerákmi?!

Prezident Andrej Kiska (56) už o týždeň odchádza z funkcie hlavy štátu. Sám sa pripravuje na parlamentnú kariéru s vlastnou stranou.

V Grasalkovičovom paláci v centre Bratislavy zatiaľ robí rozlúčkové párty s mnohými vplyvnými ľuďmi. Doposiaľ najväčší večierok, na ktorý zavolal predstaviteľov vlády aj parlamentu, usporiadal v pondelok večer. Prekvapivo do jeho prezidentského sídla zavítal aj premiér Peter Pellegrini (43), ktorý Kisku vo viacerých prípadoch kritizoval.

Práve so smerákmi prezident na záver svojho mandátu vykopal vojnovú sekeru. Hádky so šéfom strany Robertom Ficom (54) sa postupne pretavili do otvoreného sporu s celým Smerom. Či sa na párty so straníkmi pomerili a možno očakávať zmierlivejšiu rétoriku, nevedno. Kiskovi však priniesli viacero darčekov, medzi ktorými nechýbala Biblia, manžetové gombíky či kvalitné víno. Samotný Fico však na rozlúčku pozvaný nebol.