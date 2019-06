Hra prírody v Banskej Bystrici: Odrezaný peň vŕby ožil na zábradlí

Posledný záchvev života alebo zázrak?

Ešte v marci došlo popri Hrone v Banskej Bystrici k výrubu desiatok stromov. Môžu za to prípravy novej protipovodňovej ochrany mesta. Už niekoľko týždňov sa tak ľudia na týchto miestach pozerajú na holé pne. Po výrube však zostala aj jedna kuriozita. Na kovovom zábradlí zostal vrastený kus približne 20-ročnej vŕby. Hoci kmeň nie je zakorenený, stále žije a hneď na niekoľkých miestach z neho začali vyrastať nové výhonky.

Odborníčka má na tento jav jednoduché vysvetlenie. „Stalo sa to pre to, že pokiaľ je drevo, hlavne lyko, ešte živé, lebo to prenáša vlahu a tento kúsok dreva má ešte vlhkosť, tak vtedy vyženie nové letorasty, konáriky. Keď už nebude mať prísun vody, čo už nebude mať, lebo je na zábradlí, tak aj tie nové letorasty vyschnú,“ povedala Ivana Sarvašová, vedúca oddelenia Genofondu drevín z Arboréta Borová Hora, ktoré patrí pod Technickú univerzitu Zvolen.

Podľa nej by kus stromu neprežil, aj keby výdatne pršalo, keďže vŕba má rada vlhko a pre svoju existenciu potrebuje prísun vody i vyššiu hladinu spodnej vody. „Môžeme to nazvať nejakým pudom sebazáchovy, resp. posledným záchvevom života. Snaží sa ešte vypučať. Je to ale len zo zásob vody,“ dodala Sarvašová.