Praha sa otriasa v základoch! Na Václaváku protestuje 120 000 frustrovaných ľudí

Na utorkovej demonštrácii na Václavskom námestí za demisiu premiéra Andreja Babiša (ANO) a ministerky spravodlivosti Marie Benešovej (za ANO) sa podľa usporiadateľskej iniciatívy Milión chvíľok zúčastňuje zhruba 120 000 ľudí.

Rovnaký počet bol aj na doteraz najväčšej demonštrácii po roku 1989, na ktorej v apríli 2012 ľudia protestovali proti reformám vtedajšej vlády Petra Nečasa (ODS).

Utorková účasť je podľa organizátorov dvojnásobná oproti tej, ktorá sa na Václavskom námestí konala pred dvoma týždňami. Demonštrácie za demisiu Benešovej sa konajú každý týždeň od konca apríla, v Prahe je teraz piatykrát. Minulý týždeň sa demonštrácia v Prahe nekonala, presunula sa do českých miest. Podľa informácií podpredsedu Milión chvíľok Benjamina Rolla sa účasť v 240 mestách dostala na celkových 50 000 ľudí. Budúca demonštrácia je plánovaná na Letnej v nedeľu 23. júna.

Podporu demonštrujúcim podľa organizátorov vyjadrila väčšina členov Národného divadla, ďalej Dejvické divadlo, Činoherní klub, Divadlo Na Zábradlí, La Fabrika, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Jezerce či Divadlo MANA. Niektoré z nich posunuli začiatok predstavenia, aby sa ľudia aj herci mohli na demonštrácii zúčastniť. Demonštranti v úvode akcie držali minútu ticha za zosnulého spisovateľa a bývalého politického väzňa Jiřího Stránského a tiež za obete masakra na námestí Nebeského pokoja. Organizátori uviedli, že na organizovaní utorkovej akcie sa podieľa vyše sto dobrovoľníkov. Zakladajúci člen Únie daňových poplatníkov ČR David Hubala ako prvý rečník povedal, že akcia je platená z peňazí tisícov darcov.

Súčasný protest sa koná pod heslom "Máme toho dosť! Demisiu!". Organizátori sa usilujú aj o to, aby bývalá spoločnosť českého premiéra Andreja Babiša Agrofert vrátila všetky neoprávnene získané dotácie, aby došlo k zastaveniu ďalších dotácií, podpôr a úľav pre Agrofert a aby sa Babiš zbavil všetkých médií. "Ministerstvo spravodlivosti nemôže ísť takému človeku, ako je Andrej Babiš, na ruku. Pán premiér je v obrovskom konflikte záujmov. Je to človek, ktorý robí biznis, vlastní médiá a k tomu je trestne stíhaný," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii predseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář s tým, že by mal premiér odstúpiť, kým sa neočistí pred súdom.

Organizátori kvôli rastúcemu záujmu verejnosti avizovali, že pre prípadné ďalšie protesty hľadajú namiesto Václavského námestia vhodnejšiu a väčšiu plochu. Impulzom pre súčasné demonštrácie, z ktorých prvá sa konala 29. apríla, sa stala demisia ministra spravodlivosti Jana Kněžínka (za ANO) a voľba jeho nástupkyne, ktorou sa stala Marie Benešová. Tá po svojom vymenovaní do funkcie začala hovoriť o vízii zmien v štruktúre súdov a štátnych zastupiteľstiev (prokuratúr). Práve pod ministra spravodlivosti spadajú prokurátori a sudcovia, ktorí rozhodnú o premiérovej vine či nevine v kauze Čapí hnízdo, týkajúcej sa zneužitia eurofondov. Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún (1,94 milióna eur) z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov. Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Andrej Babiš však obvinenie z dotačného podvodu popiera.