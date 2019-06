Súd s Alžbetou, obžalovanou z vraždy Frederiky († 61) a Vojtecha († 64): Dobodala manželov pre 700 €?

Brutálna dvojnásobná vražda v Okoči (okr. Dunajská Streda) šokovala Slovensko.

Telá manželov našla pred vyše dvoma rokmi v rodinnom dome poštárka, ktorá im niesla dôchodok. Podľa obžaloby mala Frederika († 61) na tele 55 bodno-rezných rán a jej manžel Vojtech († 64) šesť. Vyšetrovateľ z dvojnásobnej vraždy ešte v novembri 2018 obvinil príbuznú obetí Alžbetu (39) z Dunajskej Stredy, ktorá sa v utorok prvýkrát postavila pred sudcu.

Obžalovaná Alžbeta podľa prokuratúry vošla do domu manželov v inkriminovanom čase neoprávnene. „Len pár dní pred ich smrťou sme sa dohadovali na dovolenke. Keď som išla do domu, brána bola otvorená. Po príchode do predsiene som zbadala, že obaja ležia na zemi. Celí boli od krvi. Pozrela som sa, či dýchajú a potom som išla na terasu," povedala pred súdom obžalovaná, ktorá však po hrôzostrašnom náleze nezavolala políciu a nepovedala o ňom ani švagrinej.

Prezradila, že doteraz nikomu nepovedala, že bola v dome. Tvrdí, že mala strach. Zavraždeným manželom bola dokonca aj na pohrebe. Jej výpoveď však pôsobila veľmi zmätene. Sudca vypočul aj deti zavraždeného páru, ktoré sú presvedčené o tom, že Alžbeta v marci 2017 vraždila pre peniaze, keďže podľa nich mala veľké dlhy. Manželom po vražde zmizlo z domu 700 €. Pri dokázaní viny hrozí Alžbete až doživotie.