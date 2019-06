Toto sa len tak nevidí, žiaci z Veľkého Šariša ohromujú Slovákov: Prečo toľkí chodíme do školy na bicykli?

Toľko malých cyklistov sa len tak nevidí. Žiaci základnej školy vo Veľkom Šariši (okr. Prešov) s obľubou využívajú tento dopravný prostriedok pri doprave na vyučovanie. Na dvore školy to tak vyzerá ako v Holandsku.

Koordinátorkou žiakov jazdiacich do školy na bicykli je učiteľka Mária Očipová. „Začalo sa to v roku 2015. Vtedy sme sa zapojili do súťaže Do školy na bicykli. Boli sme úspešní. Vyhrali sme stojany na bicykle, tričká, šatky či cyklistické fľaše. To deti povzbudilo. Vyvinula sa z toho tradícia a odvtedy sa počet takých detí, ktoré prichádzajú do školy na tomto dopravnom prostriedku neustále zvyšuje,” prezradila učiteľka.

Podľa pedagogičky žiakov motivovalo aj to, že po príchode na bicykli dostali kartičku s Petrom Saganom a potom ju mohli využiť ako ospravedlnenie od domácej úlohy, alebo ak si zabudli pomôcku. „Teraz už nedostávajú nič, ale zvyk jazdiť na bicykli im zostal. Bola som prekvapená, že aj ja, bicyklový nadšenec, som v zlom počasí prišla do školy autom, ale deti na bicykloch,” pripomenula učiteľka. V máji prišlo do školy na bicykli aspoň raz až 253 detí zo 470 žiakov. Tento utorok prišlo na bicykli 45 detí.

Žiaci: Baví nás to

Lukáš Balún (7)

Lukáš Balún (7)

1. trieda

Páči sa mi, že toľko spolužiakov jazdí do školy na bicykli. Tak som sa k nim pridal.

Bruno Peregrin (11)

Bruno Peregrin (11)

5. trieda

Prepraviť sa do školy na bicykli je najjednoduchšie a ešte to je aj zábava.

Slávka Lukáčová (10)

Slávka Lukáčová (10)

5. trieda

Bicyklom jazdím do školy takmer vždy, keď neprší.

Stanko Vardzik (10)

Stanko Vardzik (10)

4. trieda

Na bicykli sa snažím jazdiť čo najčastejšie, je to môj obľúbený dopravný prostriedok.