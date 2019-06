Donald Trump prvýkrát na kráľovskom bankete a hneď vyrobil faux pas: Pozrite, čo si dovolil voči kráľovnej

Americký prezident Donald Trump (72) si s rodinou užil veľkolepý banket. Krásna výzdoba, honosné menu a taktiež faux pas amerického prezidenta boli súčasťou programu hostiteľky - kráľovnej Alžbety II.

Po stretnutí s britskou kráľovnou a najvýznamnejšími členmi kráľovskej rodiny sa Trump zúčastnil oficiálnej uvítacej ceremónie a súkromného obeda v Buckinghamskom paláci. Donald Trump zažil premiéru na britskom kráľovskom bankete, zatiaľ čo hostiteľka - kráľovná Alžbeta II. štátnu návštevu vítala už 113-ty krát. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na večernom bankete nemohla po boku amerického prezidenta chýbať prvá dáma Melania (49). Zobrali so sebou aj 4 z ich piatich detí - dcéru Ivanku s manželom Jaredom Kushnerom, synov Erica a Donalda ml. a dcéru Tiffany.

Vo veľkej honosne vyzdobenej sále sa stretlo okolo 170 ľudí. Špeciálne menu pripravovala armáda šéfkuchárov, o spokojnosť sa staralo 19 komorníkov, nechýbala krásna kvetinová výzdoba. Trump s rodinou musel byť unesený a určite sa mu páčilo na jeho premiérovom kráľovskom bankete. No čo by to bolo za nováčika, keby nevyviedol niečo cez čiaru?

Po dokončení svojho príhovoru, keď sa kráľovná Alžbeta vedľa neho postavila, ju jemne, ale zato viditeľne potľapkal po chrbte. Na to, aby sa kráľovnej oficiálne mohol dotknúť, protokol diktuje, že najprv musí kráľovná ponúknuť ruku. Američania asi týmto kráľovským predpisom nerozumejú, pretože pred dekádou sa prvej dáme Michelle Obamovej (55) stalo presne to isté.