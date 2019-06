Zážitok na celý život: Mladé nádeje oslávili MDD s hrdinami z repre!

Deťom zo Základnej školy Mateja Bela sa splnil sen. Na zraze v Šamoríne sa stretli so svojimi hrdinami zo slovenskej futbalovej reprezentácie.

Zverenci trénera Pavla Hapala takýmto spôsobom so žiakmi oslávili, aj keď oneskorene, Medzinárodný deň detí. Všetko sa to začalo veľkou „tlačovou konferenciou“, na ktorej sa deti mohli opýtať svoje otázky takých hviezd ako Milan Škriniar, Stano Lobotka, Martin Dúbravka, Juraj Kucka, Ľubomír Šatka, Robo Mak, Miroslav Stoch či László Bénes.

Následne sa žiaci presunuli na ihrisko, kde mohli sledovať reprezentantov v plnom tréningovom nasadení pred piatkovým prípravným zápasom v Trnave proti Jordánsku.

„Pre tie deti to musel byť veľký zážitok. Spomínam si na to, keď som bol ja v ich veku. Vždy som chcel byť ako veľký futbalista. Sníval som o profesionálnej kariére. Keď si človek ide za svojím, tak sa mu to nakoniec aj splní,“ povedal záložník Stano Lobotka.