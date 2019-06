Posielam ti „pushky“: S láskou George

Láska v Slovenskej sporiteľni májom nekončí. A bude ešte vitálnejšia, nakoľko banka prináša digitálne novinky. Tie ocenia najmä milovníci Georgea. Od 1. júna im totiž bude „rozdávať pushky“.

Miesto SMS príde „pushka“

Ak máte účet v Slovenskej sporiteľni a ešte sa nepoznáte s Georgeom, je najvyšší čas. Doba totiž pokročila a bežné činnosti sa čoraz rýchlejšie posúvajú do sveta technológií. Moderné bankovníctvo tiež nie je výnimkou. Poslednou novinkou sú bezplatné push notifikácie, ktorými banka nahrádza klasické SMS upozornenia, a to už od 1. júna. Dostávať ich však budete len, ak budete mať vo svojom mobile stiahnutú aplikáciu George. Push notifikácie sú totiž naviazané priamo na ňu. Nemáte smartfón ani tablet? Nevadí, vo webovej verzii Georgea si môžete aktivovať bezplatné e-mailové notifikácie a upozornenia na pohyby na účte vám budú chodiť mailom.

Prečo práve „pushka“?

S push správami sa vám jednoducho bude bankovať lepšie. Oproti SMS-kám totiž ponúkajú viacero výhod. Kliknutím na notifikáciu sa môžete dostať priamo do Georgea a pozrieť si detaily platby. To vám významne ušetrí čas. „Pushka“ je tiež bezpečnejšia, pretože sa po prečítaní automaticky vymaže a nehrozí, že by sa niekto nepovolaný dostal k informáciám o účte. No a v neposlednom rade nebudete za ňu na rozdiel od SMS notifikácií nebudete nič platiť.

Ako na to?

Začnime od úplného začiatku. Najskôr si stiahnite bezplatnú aplikáciu George (ak ju ešte nemáte). Zaberie to naozaj len chvíľu. Jedinou podmienkou je smarfón či tablet s pripojením na internet. To je potrebné aj na prijímanie „pushiek“. Pri inštalácii si od vás aplikácia sama vypýta povolenie na zasielanie oznámení. Udeľte jej ho a máte to vybavené. Push správy vám začnú chodiť automaticky.

Ak už aplikáciu používate, pri poslednej aktualizácii pred pár dňami si od vás súhlas so zasielaním oznámení vypýtala sama a push notifikácie by ste už mali dostávať. Ak sa tak nestalo, aktualizujte si aplikáciu manuálne. V prípade, že aktualizácia prebehla, no súhlas ste neudelili, push notifikácie si môžete zapnúť priamo v aplikácii v časti Profil – Oznámenia.

Odzvonilo SMS-kám úplne?

Zatiaľ nie. Bez toho, aby ste museli čokoľvek urobiť, vám bude Slovenská sporiteľňa naďalej zdarma posielať SMS upozornenia na všetky nezrealizované platby (napríklad, keď vám kvôli nedostatku peňazí neodíde trvalý príkaz) a aj na všetky zahraničné transakcie kartou vydanou k vášmu účtu vrátane nákupov v zahraničných e-shopoch. Ak chcete dostávať SMS správy aj pri ostatných pohyboch na účte, môžete si po 1. júni aktivovať balík SMS služieb Extra za euro mesačne.

Máte kreditnú alebo Štedrú kartu? Pri nich sa nič nemení a SMS vám budú chodiť bezplatne tak ako doteraz. Rovnako aj SMS kľúče, ktorými v Georgeovi podpisujete transakcie.

