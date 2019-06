So vzťahom Bradleyho Coopera a Iriny Shayk to vôbec nevyzerá dobre: Ostávajú spolu kvôli dieťaťu?!

Herec Bradley Cooper má s herečkou Irinou Shayk dvojročnú dcérku Leu.

A len kvôli nej majú podľa najnovších správ vzťah s modelkou stále udržiavať, hoci to medzi nimi dlhodobo škrípe. Podľa priateľov ich vzťah visí na vlásku a stačí jemné zakopnutie a všetko sa zrúti a skončí. ,,Len kvôli ich dcére sa stále snaží, aby to klapalo. Veci ale nie sú dobré. Ani jeden z nich nie je šťastný. Vzťah visí na vlásku," cituje New York Post.



Problémy začali pri nakrúcaní filmu Zrodila sa hviezda, ktorý Bradley režíroval. Počas filmovania si vytvoril výnimočne blízky vzťah so speváčkou Lady Gaga, s ktoru hrali pár.



,,Obaja tvrdo pracujú, sú to kariérne zameraní ľudia a počas nakrúcania filmu mali veľmi profesionálny pracovný vzťah. Od prvej chvíle, kedy začali spolupracovať, ľudia videli, ako to medzi nimi dokonale funguje. Medzi nimi to neskutočne iskrí. Keď sú spolu, robia jeden druhého úplne kompletným. Keď sú spolu, dokončujú vety toho druhého. Sú v tvorivom zmysle tak zladení, vyzerá to, že intuitívne dokonale vnímajú jeden druhého," cituje ďalej New York Post.