Tragická nehoda lode na Dunaji: Rázna požiadavka Južnej Kórey Maďarom

Ministerstvo zahraničných vecí Južnej Kórey žiada od maďarských orgánov, aby dočasne zhabali výletnú loď Viking Sygin, informoval v utorok spravodajský server Ma.hu.

Výletná loď podľa doterajších výsledkov vyšetrovania spôsobila minulú stredu v Budapešti tragickú zrážku s vyhliadkovou loďou Hableány, pri ktorej zahynulo najmenej deväť ľudí. Sedem pasažierov zachránili z Dunaja, nezvestných je ešte 19 ľudí vrátane dvoch členov maďarskej posádky. Podľa denníka Korea Times maďarské orgány umožnili, aby Viking Sygin pokračovala v plavbe už na druhý deň po tragickej nehode s tým, že všetky dôkazy z nej už zhromaždili.

Kórejská požiadavka by podľa Ma.hu znamenala, že by sa výletná loď Viking Sygin, ktorá s iným kapitánom smerovala do Nemecka, musela vrátiť do Budapešti. Tam by mala zostať až do ukončenia vyšetrovania okolností zrážky a začatia odškodnenia kórejských i maďarských pozostalých.

Ukrajinského kapitána Viking Sygin zadržala polícia a vypočula ho ako podozrivého z ohrozenia lodnej dopravy s následkom smrti. Kapitán odmieta zodpovednosť za spôsobenie zrážky. Medzi odborníkmi rezonuje najviac otázka, či kapitán splnil všetky povinnosti týkajúce sa predbiehania menšej lode pod piliermi mosta v silnom daždi a silnom prúdení vody pri vysokej hladine Dunaja, či dal zreteľne najavo zámer predbiehať a či nemal s týmto manévrom počkať.

Šéf spoločnosti Viking River Cruises Torstein Hagen v utorok vydal vyhlásenie, v ktorom vyjadril sústrasť pozostalým a všetkým, ktorých sa nehoda dotkla. Vyjadril snahu plne spolupracovať s maďarskými orgánmi a poskytnúť všetky prostriedky potrebné k prebiehajúcemu vyšetrovaniu.