Šanca, že sa im narodí takáto dcérka bola jedna k miliónu: Rodičia museli spraviť srdcervúce rozhodnutie

Bolo to najťažšie rozhodnutie v živote rodičov! Choroba, s ktorou sa narodila malá Freya je natoľko vzácna, že sa s ňou narodí len jedno dieťa z milióna.

Danielle Gibbs (27) a jej manžel Michael až do pôrodu netušili, že s ich dcérkou nie je niečo v poriadku. Po narodení malo dievčatko zvláštne nožičky a nikto netušil dôvod. O niekoľko týždňov neskôr diagnostikovali Frey chorobu zvanú Bilateral Tibial Hemimelia (BTH). Ide o nesmierne vzácne ochorenie, pri ktorom sa dieťa narodí s deformovanou alebo úplne chýbajúcou holennou kosťou. Vo väčšine prípadov je príčina neznáma. Freya (18 mesiacov) v nožičkách kosti nemala.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Lekári varovali rodičov, že dievčatko kvôli ochoreniu nikdy nebude chodiť. Existovala však jedna možnosť, ktorá by jej dala šancu na plnohodnotný život. Danielle a Michael sa preto rozhodli spraviť asi najťažšie rozhodnutie v ich životoch. Svojej dcérke nechali amputovať obe nohy, aby mohla dostať protézy, s ktorými by bola schopná chodiť.

"Bolo to nesmierne ťažké rozhodnutie. Cítili sme, že je to dobré rozhodnutie. Freya si aspoň zvykne na život bez nôh od útleho veku," cituje Danielle portál The Sun. "Nechceli sme ju trápiť ďalších 15 rokov bolestivými operáciami, po ktorých by sa sama rozhodla pre amputáciu. Takto si nič nebude pamätať a veríme, že sa rýchlejšie naučí žiť s protézami," dodala.

Freya robí rodičom napriek chorobe veľkú radosť. "Robí to, čo všetky deti v jej veku. Naučila sa plaziť a šúcha sa po zadočku. Je to bojovníčka, pretože si našla vlastný spôsob, ako sa niekam dostať. Chodí po kolenách a dokonca sa vie aj šplhať po schodoch," prezradila Danielle.