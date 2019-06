Mamičke pred 3 rokmi diagnostikovali rakovinu: Začala sa liečiť po svojom, rodina ju teraz oplakáva

Žena sa rozhodla pre alternatívnu liečbu rakoviny, zomrela.

Katie Britton-Jordan si počas dojčenia svojej dcérky našla v prsníku hrčku. Okamžite išla na vyšetrenia, po ktorých nasledovala krutá správa. Katie mala rakovinu prsníka v pokročilom štádiu. Lekári jej odporučili chemoterapiu, avšak matka chcela aj naďalej dojčiť svoju dcérku, preto túto možnosť odmietla.

Namiesto toho vyhľadala možnosti alternatívnej liečby a dala sa na vegánsku stravu. S chorobou bojovala dlhé tri roky, no napokon jej podľahla. Ako informuje zahraničný portál The Sun, smutnú správu o smrti ženy oznámil jej manžel prostredníctvom Facebooku. "To, čo píšem, mi láme srdce, ale Katie nás opustila 25. mája," zneli jeho slová.

Manžel Deliah dodal, že odišla veľmi pokojne a celý čas bola obklopená rodinou a najbližšími. Najviac však láme srdce reakcia ich dcérky. "Prečo musíme dať mamičke ahoj?" spytovala sa. Deliah tiež poprosil, aby ľudia nepísali komentáre, v ktorých budú odsudzovať jej rozhodnutie alternatívnej liečby.

Po tom, ako jej lekári v prsníku našli tri hrčky, povedali jej, že odstránenie prsníka a následná chemoterapia všetko vyriešia. Katie ale odmietla. Počas svojej alternatívnej liečby dokonca tvrdila, že sa cíti omnoho lepšie a ak by poslúchla rady lekárov, už by nevládala ani chodiť. Chemoterapiu považovala za jed a tvrdila, že stravou všetko vylieči. Ako by na tom bola Katie, ak by spravila to, čo jej tvrdili lekári, sa už nikdy nedozvieme...