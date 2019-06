Nová fotka do rodinného albumu: Klan Beckhamovcov na dovolenke

Beckhamovský klan si posledné dni užíval dovolenku na slnečnej Floride.

David (44) tam bol na otvorení mládežníckeho futbalového klubu, a tak so sebou zobral aj Victoriu (45) a ich štyri deti. Z výletu vznikla aj raritná spoločná fotka!

Keďže sú Beckhamovci poriadne zaneprázdnení, a to neplatí len o Davidovi a Victorii, ale aj o ich synoch, len málokedy dovolenkujú všetci pokope. Tentoraz sa im však podarilo skĺbiť pracovné povinnosti tak, že si všetci našli pár dní voľno a odcestovali na dovolenku do Ameriky. Plavili sa loďou, kúpali sa, chytali ryby, ale hlavne si užívali jeden druhého.

No a keď sa už všetci takto pekne stretli, museli si z tohto výletu urobiť aj spoločnú fotku do rodinného albumu. ,,My milujeme Miami,“ napísala Victoria k fotke celej jej rodiny. Na zábere sa dokonca aj trošku usmieva, čo nie je u nej zvykom. Väčšinou sa mračí a tvári sa kyslo. Teraz je však očividne oddýchnutá a šťastná.