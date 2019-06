Herečke Lucii Hurajovej sa po Plese v opere množia ponuky: Prečo som musela odmietnuť moderovačky

Vyberá si! Herečka Lucia Hurajová (42) je trojnásobnou mamou. Okrem synčeka Maximiliána (6) jej robia radosť aj dvojročné dvojičky Izabelka a Sofia.

Začiatkom roka sa jej ušla významná úloha, keď moderovala Ples v opere. S pracovnými ponukami sa roztrhlo vrece, herečka však neberie všetko, čo sa jej ponúkne.

Lucia Hurajová je predovšetkým herečkou, no po tom, čo v januári odmoderovala Ples v opere, je vyhľadávaná aj ako moderátorka. „Ponúk mám viac ako po iné roky, ale viac-menej sa stále venujem rodine a divadlu. Celé leto budem hrať,“ povedala Novému Času herečka, ktorá nekývne automaticky na každú ponuku. „Žiaľ, niektoré ponuky som odmietla, lebo hrám v divadle, alebo sme s rodinou niekde na cestách. Ale som rada, že mám čas aj na rodinu, aj na prácu, zatiaľ je to v mojom prípade v harmónii. Darí sa mi to zladiť najmä vďaka mojej mame,“ prezradila Hurajová, ktorej so starostlivosťou o deti pomáha aj manžel Richard a opatrovateľka Melánia.

Rodina je však vždy absolútna priorita, najmä preto, že od septembra pribudne malý prváčik. „Maxík už v septembri nastupuje do školy, trochu sa toho desím. Chodí do škôlky, kde dostávajú domáce úlohy a pozerám sa na to s patričnou pokorou. Som rada, že na riešenia tých úloh nie som sama,“ dodala s úsmevom trojnásobná mama.