Modrovský má vo vzťahu s priateľkou Ingrid jasno: Spoločné bývanie áno, svadba nie!

O svadobné zvony nestoja! Tanečník Peter Modrovský (35) už takmer dva roky tvorí pár s priateľkou Ingrid (43).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

No hoci už spolu bývajú pod jednou strechou, rovnaké priezvisko nosiť nebudú. Zamilovaný tanečník Novému Času prezradil, odkedy už zdieľajú spoločnú domácnosť a prečo sa pred oltár rozhodne nechystá.

Po tom, čo Modrovskému skrachoval vzťah s dnes už vydatou moderátorkou Adelou Vinczeovou, našiel šťastie po boku konateľky vinárskej firmy Ingrid. Iskra preskočila pred dvoma rokmi na jeseň, keď sa stretli na tanečnej súťaži Grand Gala Dansovia. Sympatická blondínka tam reprezentovala jednu z firiem, ktorá patrila medzi sponzorov podujatia.

Vinárka a tanečník si okamžite padli do oka a ich randenie plynulo prešlo do života v jednej domácnosti.Keď už sme boli oficiálne v partnerskom vzťahu, tak sme aj oficiálne začali spolu bývať. Už sme na seba zvyknutí v tom najlepšom zmysle slova,“ povedal Novému Času tanečník, ktorý už pätnásť rokov vlastní byt v bratislavskej Petržalke.

Hoci by sa mohlo zdať, že partnerka si zloží kufre uňho, opak je pravdou. „Sme u Ingrid, ale v princípe je tam stále nejaká striedačka, len možno menej intenzívna tým, že ona má syna. Sme teda u nej,“ vysvetlil Modrovský, ktorý tak síce v rámci Bratislavy zmenil adresu, ale svojho bytu sa nemieni vzdať.

Hoci s partnerkou a jej synčekom tvoria rodinu, manželské obrúčky si vymieňať nemienia. „Tému svadby máme vyriešenú. Nie sme svadbové typy. Toto určite neplánujeme. Jednoducho to nemám zakorenené vo svojej DNA, že svadba musí byť. Nie je to priorita v mojom živote. Vzťah je dôležitejší a s Ingrid na to máme rovnaký názor,“ uzavrel Peter.