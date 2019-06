Zuzana Šebová v Chart Show pútala veľkú pozornosť: Odhalila nechtiac tajomstvo?!

Ďalšie dieťa?! Herečka Zuzana Kubovčíková Šebová (37) sa minulý týždeň po dlhej odmlke objavila v markizáckej hudobnej relácii Chart Show.

Naposledy sme známu umelkyňu mohli v tejto šou vidieť pred dvomi rokmi. Odvtedy sa stihla v pokročilom štádiu tehotenstva vydať za kolegu a dlhoročného priateľa Michala Kubovčíka (39) a porodiť mu syna Rudolfa, ktorý má momentálne sedemnásť mesiacov. Je však možné, že krčmárka Tereza Pekná z Hornej Dolnej skrýva obrovské tajomstvo. Čaká bábätko?

O Šebovej je veľmi dobre známe, že si svoje súkromie stráži ako oko v hlave. V júli 2017 sa v obrovskej tajnosti vydala za priateľa Michala Kubovčíka. V čase, keď mu Zuzana povedala svoje áno, bola už v polovici tehotenstva. Deň pred Vianocami následne porodila synčeka Rudolfa. To, že sa prominentní manželia stali rodičmi, svetu ohlásili až štyri dni po pôrode. Napriek tomu, že už o tri mesiace neskôr začala Zuzana nakrúcať Kredenc a aj Hornú Dolnú a takisto si nenechala ujsť flek ako porotkyňa v Inkognite, sa v spoločnosti veľmi neukazovala.

Najnovšie prijala pozvanie do markizáckej Chart Show, ktorú moderuje Adela Vinczeová. Minulú stredu sa objavila ako hosť spolu s moderátorom Matejom Cifrom Sajfom a českým hercom Martinom Dejdarom. „Sme veľmi radi, že herečka Zuzka Šebová, ktorá roky exceluje v úspešnom seriáli Horná Dolná, prijala po dlhej dobe ponuku účinkovať aj v našej šou Chart Show,“ povedala nám PR manažérka Markízy Lenka Horáková.

Skrývala bruško?

Na nakrúcanie prišla Šebová ako vždy tip-top naladená. Bystrému oku však neunikol fakt, že si Zuzana zvolila modré voľné šaty nad kolená s dlhým rukávom a hlbokým výstrihom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že mamička malého Rudka chce takýmto strihom ešte zakryť popôrodné kilá navyše alebo kilá, ktoré sa na ňu nalepili za posledných pár mesiacov.

Zdá sa však, že pravda môže byť niekde úplne inde.ktoré sa jej pri akomkoľvek pohybe črtali spod šiat. Či naozaj Zuzana nosí pod srdcom ďalšie dieťatko, zatiaľ zostáva tajomstvom a napokon to ukáže až čas. Nový Čas herečku oslovil, no tá na naše otázky do konca uzávierky neodpovedala.