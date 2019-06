Za surovú bitku v MHD obvinili 2 tínedžerov: Toto sú mladíci, ktorým hrozí basa

Posun vo vyšetrovaní! Pre starší manželský pár sa cesta autobusom linky č. 83 v Bratislave pred pár dňami zmenila na peklo.

Skupina štyroch spolucestujúcich sa správala hlučne, a tak ich slušne napomenuli. Partia však zareagovala agresívne a na dvojicu brutálne zaútočila. Útočníci z miesta ušli. V prípade nastal po pár dňoch zvrat – vyšetrovateľ v súvislosti s brutálnym incidentom obvinil dvoch tínedžerov – Ondreja Á. (18) a Stanislava G. (18).

Štyria spolucestujúci v autobuse, ktorý smeroval zo zastávky SAV na Damborského, robili hluk a neporiadok, a preto sa im prihovorila manželská dvojica. Slušne ich napomenula po tom, ako do nich hodili podľa hovorcu DPB Zenona Mikleho ponožku. Výtržníkov to však rozzúrilo natoľko, že pár napadli. „Viacerými údermi do oblasti tváre spôsobili poškodeným rôzne zranenia a zlomeniny,“ informoval bratislavský krajský hovorca Michal Szeiff a dodal, že následne výtržníci stihli z miesta činu utiecť.

V prípade však nastal posun. „Vyšetrovateľ PZ vzniesol obvinenie dvom osobám – Ondrejovi Á. (18) a Stanislavovi G. (18) z Bratislavy,“ informovala polícia na facebooku s tým, že Ondrej mal muža fyzicky napadnúť viacerými údermi päsťami do tváre. Úderom päsťami do tváre sa nevyhla ani vedľa sediaca žena (50). „Po fyzickom útoku druhý obvinený, Stanislav, začal manželom vulgárne nadávať a vyhrážať sa im fyzickou likvidáciou,“ pokračujú.

Ondrej čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva, za ktorý mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Stanislav čelí obvineniu zo zločinu vydierania a prečinu nebezpečného vyhrážania, za ktorý v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 2 až 6 rokov. „Obaja obvinení sú v súčasnej dobe stíhaní väzobne,“ dodali muži zákona s tým, že v rámci vyšetrovania sa im prihlásili aj dvaja svedkovia incidentu.