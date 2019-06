Trumpova návšteva Veľkej Británie spôsobila rozruch: Najprv urážky, potom banket

Americký prezident Donald Trump (72) v sprievode svojej manželky Melanie pricestoval v pondelok na trojdňovú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva.

Jeho príchod do Veľkej Británie vyvolal búrlivé reakcie a zmobilizoval tisíce ľudí, ktorí demonštrovali proti jeho politike. Americký prezident tomu dopomohol tým, že si pred štátnickou cestou rozhodne nedával servítku pred ústa.

Pred pristátím prezidentského špeciálu Air Force One na letisku Stansted neďaleko Londýna Trump nazval na twitteri londýnskeho starostu Sadiqa Khana „strateným prípadom“. Reagoval tak na Khanovu kritiku britskej vlády, že rozprestrela červený koberec určený pre štátne návštevy, aby si uctila šéfa Bieleho domu.

Šéf Labouristickej strany Jeremy Corbyn sa na protest proti Trumpovej rétorike uvítacích akcií nezúčastnil a vytkol prezidentovi jeho zasahovanie do britskej domácej politiky. V prvý deň sa Trump stretol s kráľovnou Alžbetou II. aj princom Charlesom a deň zavŕšil na slávnostnom bankete v Buckinghamskom paláci.

Trumpove komentáre

Odkaz starostovi Londýna

„Sadiq Khan, ktorý evidentne odviedol príšernú prácu ako starosta Londýna, bol pochabo sprostý k prezidentovi Spojených štátov, zďaleka najdôležitejšiemu spojencovi Spojeného kráľovstva. Je to úplná nula, ktorá by sa mala sústrediť na zločin v Londýne a nie na mňa. Khan mi pripomína veľmi hlúpeho a neschopného starostu New Yorku de Blasia, ktorý tiež odviedol príšernú prácu, len je o polovicu menší.“

Ako Mayovej tútor

„Hovoril som Therese Mayovej, ako ten brexit urobiť, ale ona nesúhlasila, neposlúchla ma. Chcela ísť inou cestou.“

Borisa Johnsona si vie predstaviť ako budúceho premiéra

„Prechovávam k nemu veľký rešpekt. Zjavne ma má rád a hovorí o mne veľmi pekné veci.“