Najlepší strelec kvalifikácie MS 2010 Stanislav Šesták ukončil kariéru: Vymení spotený dres za oblek?

Je koniec! Dlhoročný futbalový reprezentant Stanislav Šesták (36) ukončil cez víkend dlhú a úspešnú kariéru.

Hoci s druholigovým Popradom nepostúpil cez Trenčín (2:0, 1:4) v baráži do Fortuna ligy, napriek tomu odchádza so vztýčenou hlavou a nič neľutuje. V rozhovore pre denník Nový Čas prezradil, že za najväčšie úspechy považuje tituly so Žilinou a postup na MS 2010 s národným tímom.

Ukončenie kariéry ste si zrejme predstavovali inak...

Určite áno. Ja som pre to, aby sme postúpili s Popradom do najvyššej ligy, urobil maximum. Som sklamaný z toho, že sme nezvládli záver s Trenčínom a postup nám ušiel v posledných minútach...

Bol to naozaj váš posledný duel v hráčskej kariére?

Áno, rozhodol som sa už dávnejšie a platí to. Niektoré zápasy počas ročníka neboli z mojej strany optimálne, nastal čas skončiť a navyše aspoň nebudem musieť počúvať pokriky niektorých ľudí na vonkajších štadiónoch na moju adresu.

Aj si ešte spomeniete na svoj prvý duel medzi seniormi?

Bolo to v roku 2000, keď som debutoval v drese Tatrana Prešov proti Interu. Viem, že sme prehrali, dal som aj gól, ale pre ofsajd mi to neuznali (smiech).

Mali ste 20-ročnú kariéru medzi mužmi, ľutujete niečo?

Nie, som maximálne spokojný.

Najkrajšie momenty?

Tak na klubovej úrovni majstrovské tituly so Žilinou v rokoch 2004 a 2007, následne pôsobenie v nemeckej Bundeslige v drese Bochumu. A na reprezentačnej scéne postup na majstrovstvá sveta 2010, kde som bol v kvalifikácii najlepším strelcom so šiestimi gólmi.

Už aj viete, čo budete robiť po konci kariéry?

Dostal som v Poprade ponuku pracovať naďalej v klube, ale už nie ako hráč, ale manažér. Ešte sme sa nedohodli, uvidíme v najbližších dňoch, ako to dopadne.

Máte dve deti, idú v otcových šľapajách?

Mladší syn Stanko hráva futbal, ale to iba začína a staršia dcérka Lily sa venuje gymnastike a jazdí aj na koňoch, dokonca jedného aj dostala ako darček.