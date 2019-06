Brankár Dúbravka je stále na zozname Juventusu, Bayernu či Arsenalu: Chcem ostať v Newcastle, ale...

Má jednu istotu! Platný kontrakt do leta 2022. Slovenský brankár Martin Dúbravka (30) napriek tomu pred letným prestupovým obdobím netuší, ako to nakoniec dopadne. Či v anglickom klube Newcastle United, ktorý sa 13. miestom zachránil v Premier League, bude pokračovať, alebo z neho po jeden a pol sezóne odíde.

Záujem prejavili európski giganti - Bayern Mníchov, Arsenal Londýn či Juventus Turín. Taliansky majster neuspel s ponukou 4,5 milióna eur. „Je na ich zozname,“ potvrdil interes čerstvého držiteľa „scudetta“ brankárov manažér Pavel Zíka. Dúbravka by si finančne polepšil, no zrejme by nedostal toľko príležitostí v základnej zostave.

„Sústreďujem sa len na Newcastle. Mám ešte zmluvu na tri roky. Všetko sa bude odvíjať od toho, či po lete ostane na lavičke tréner Rafael Benítez. To je momentálne priorita celého klubu,“ pripomenul na zraze Dúbravka.

V nedávno skončenej sezóne odchytal za „straky“ všetkých 38 zápasov. Mal takú veľkú dôveru trénera Rafaela Beníteza ako trio z prvej šestky konečnej tabuľky - Brazílčania Ederson (Manchester City), Allison (FC Liverpool) a Španiel David de Gea (Manchester United).

Práve budúcnosť manažéra Newcastle je neistá. Anglický klub by mal totiž kúpiť dubajský šejk Chálid bin Zájid Nahaján za takmer 400 miliónov eur. Dúbravka by privítal, keby Benítez v klube ostal. Vďačí mu za veľa. „On ma priviedol do Anglicka. Pod jeho vedením pravidelne nastupujem v Premier League. Nemôžem byť spokojnejší.“ Ligový ročník ukončil žilinský rodák v polovici mája.

Pred dvojzápasom s Jordánskom a Azerbajdžanom ostal čas aj na relax. S priateľkou Luciou oddychoval na Maldivách. „Doľahla na mňa únava. Po poslednom zápase som vypol. Zašiel som na dovolenku, no mysľou som bol stále pri futbale,“ dodal Dúbravka.