Muž si pri nehode na mopede poranil genitálie: Chulostivé následky, doktori sa len čudovali!

Brit (35), ktorého meno nebolo zverejnené, havaroval na svojom mopede a utrpel zranenie genitálií.

Neprišli však bolestivé následky, ale skôr chúlostíve – muž mal 9 dní vkuse erekciu. O prípade informoval medicínsky magazín o urológii Case reports in Urology, podľa ktorého mal Brit erekciu stupňa 4, najtvrdšiu podľa lekárskej stupnice. Muža takéto stoporenie nebolelo, ale spôsobovalo mu ,,mierny diskomfort pri chodeníí“. Do nemocnice prišiel, až keď sa mu mužská pýcha neodkrvila celý týždeň.

Brit pri nehode utrpel úder to hrádze – oblasti medzi semenníkmi a análnym otvorom – čo spôsobilo nepretržitý prítok krvi do jeho penisu. Krv v takom prípade neodteká späť a ak sa problém nelieči, môže dôjsť k zjazveniu či erektilnej disfunkcii. Mužovu permanentnú erekciu sa po 9 dňoch podarilo vyriešiť, avšak trvalo celkom rok, kým sa funkčnosť jeho orgánu lásky vrátila do normálu, cituje portál Metro z magazínu Case reports in Urology.