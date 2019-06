Škandál v africkej Lige majstrov: Tím odmietol dohrať finále

Futbalisti Espérance Tunis obhájili za škandalóznych okolností prvenstvo v africkej Lige majstrov po tom, čo ich súper Wydad Casablanca odmietol v piatkovom odvetnom zápase po neuznanom góle dohrať zápas.

Hráči marockého tímu sa dožadovali preskúmania sporného okamihu na videu. To ale nefungovalo, o čom údajne rozhodca na rozdiel od hráčov vedel vopred.

Tuniské mužstvo si z ihriska Wydadu priviezlo remízu 1:1 a v odvete viedlo od 41. minúty. V 59. minúte Ismail Haddad hlavičkou vyrovnal, ale rozhodca kvôli ofsajdu gól neuznal. Televízny záznam ukázal, že o postavenie mimo hry nešlo, technika na štadióne ale preskúmať situáciu neumožnila. To vyvolalo na ihrisku, v hľadisku a v útrobách štadióna búrlivé diskusie a došlo aj na strkanice.



Emócie sa snažil priamo na ploche upokojiť aj prezident Konfederácie afrického futbalu Ahmad Ahmad, ktorý si prehovoril so šéfmi oboch klubov a následne aj s rozhodcom. Aj napriek pokynu rozhodcu potom ale hráči Wydadu odmietli v stretnutí pokračovať. Zhruba po hodine a pol preto pískol do píšťalky a zápas ukončil. Africká konfederácie by sa mala prípadom zaoberať na utorkovom mimoriadnom zasadnutí, predstavitelia marockého klubu sa chcú obrátiť na medzinárodnú federáciu FIFA, prípadne na športovú arbitráž CAS.



"Wydad sa stal obeťou škandálu, ktorý zničil všetko, čo sa pre rozvoj futbalu v Afrike urobilo," povedal pre BBC klubový prezident Saíd Nakira. "Neopustili sme ihrisko. Čakali sme na to, kým si rozhodca pozrie video. Nechápem, prečo vyčkával na inštrukcie, aby sa mohol rozhodnúť," pokračoval Nakira.



"Budeme za naše právo bojovať. Pôjdeme na FIFA a Medzinárodný športový arbitrážou (CAS) a poskytneme im všetky detaily a právne dokumenty k obhajobe," vyhlásil Nakira. Podporu Wydadu vyjadrila aj Marocká futbalová federácia.