Katka odfotila svojho obľúbeného speváka v nákupnom centre, pohľad naňho ju zarazil: Váhala som, či je to vôbec on!

Fanúšička Janka Kurica mala nebývalé šťastie, keď ho úplne náhodou stretla v nákupnom centre v Bratislave.

Stála len na pár krokov od svojho idola. Naša čitateľka Katka sa pochválila paparazzi fotkou, ktorú sa jej podarila urobiť v jednom z bratislavských obchodných centier. Len niekoľko schodov pred ňou stál na eskalátoroch spevák Janko Kuric zo skupiny Vidiek.

"Janka Kurica si veľmi vážim najmä preto, že nemá hviezdne maniere ako väčšina slovenských celebrít. Páči sa mi, že sa so svojou manželkou tak milujú," hovorí čitateľka Katka. Pohľad na obľúbeného speváka ju však zarazil.

"Na Janka som zvyknutá, že to stále na pódiu rozbalí a je plný energie. Keď som ho videla v obchodnom centre, váhala som, či to je vôbec on, pripadal mi dosť strhaný a pochudnutý," zhodnotila Katka, ktorá verí, že speváka nič vážne netrápi.