Brutálny útok na manželov v bratislavskej MHD: Polícia obvinila dvoch mladíkov

Vo vyšetrovaní prípadu útoku na manželov v bratislavskej mestskej hromadnej doprave došlo k posunu.

Manželský pár koncom mája brutálne napadli útočníci v nočnom spoji MHD pred zrakmi dvadsiatich cestujúcich, polícii sa prihlásili dvaja svedkovia desivého incidentu. Aj vďaka ich informáciám došlo vo vyšetrovaní k posunu. "informujú muži zákona na facebookovej stránke.

Obvinení spolu s ďalšími dvomi mladistvými mali nastúpiť do autobusu idúceho zo zastávky SAV v smere na zastávku Damborského. Počas jazdy autobusom sa táto skupinka správala hlučne, fajčila, robila neporiadok a rozhadzovala rôzne predmety. Jeden z cestujúcich, 52-ročný muž ktorý bol zasiahnutý jedným z hodených predmetov, skupinku slušne napomenul, informuje polícia.



Skupinka štyroch mladíkov pristúpila k tomuto mužovi a následne ho mal podľa polície obvinený Ondrej fyzicky napadnúť viacerými údermi päsťami do tváre. Úderom päsťami do tváre sa nevyhla ani vedľa sediaca 50-ročná manželka muža. Po fyzickom útoku druhý obvinený – Stanislav, začal manželom vulgárne nadávať a vyhrážať sa im fyzickou likvidáciou. Po napadnutí skupinka mladíkov z autobusu vystúpila a odišla.



Osemnásťročný Ondrej A. čelí v tejto súvislosti obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva, za ktorý v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov. Jeho rovesník Stanislav G. čelí obvineniu zo zločinu vydierania a prečinu nebezpečného vyhrážania za ktorý v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. Obaja obvinení sú v súčasnej dobe stíhaní väzobne.