Mladá matka dvoch detí si myslela, že je opäť tehotná: Kruté zistenie

Tešila sa na ďalšieho potomka, neskôr však vyplávala na povrch zdrvujúca pravda.

Mýlila sa! Britka Sam Broadbent (27) bola aktívnou vydatou ženou, ktorá sa popri práci na plný úväzok starala aj o domácnosť a dve malé deti Jacoba (4) a Siennu (2).

"Najprv som si myslela, že som tehotná, no nezdalo sa mi to, pretože som užívala antikoncepčné tabletky," cituje mladú matku britský denník Daily Mirror. Sam išla k lekárovi, ktorý jej urobil testy, na základe ktorých zistil, že v tele pacientky je tumor. Poslal ju do nemocnice na biopsiu, kde lekári zisťujú, či sú nádory rakovinové alebo nie.

Bohužiaľ, ukázalo sa, že v Saminom prípade je nález zhubný. "Mám celkovo tri nádory, jeden v hrubom čreve a dva v panve, no jeden z nich je vzhľadom na jeho polohu neoperovateľný," vysvetľuje statočná žena. Tumor sa nachádza medzi dôležitými tepnami a orgánmi a v prípade operácie hrozí pacientke vykrvácanie. Sam tak neostáva nič iné, ako sa liečiť bez chirurgických zákrokov. Podstúpila už niekoľko ožarovaní, no teraz sa chystá do Prahy, kde skúsi protónovú liečbu, ktorá je šetrnejšia ako chemoterapia či rádioterapia a može jej zachrániť život.

Na prvú terapiu poletí do Česka so svojim nevlastným otcom, celá jej rodina ju bude čakať doma a modliť sa, aby sa zo zákernej choroby dostala.