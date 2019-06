Vyšetrovanie tragickej zrážky na Dunaji: Zadržaný kapitán lode chce zaplatiť mastnú kauciu

Zadržaný ukrajinský kapitán výletnej lode, ktorá sa minulú stredu v Budapešti zrazila s vyhliadkovou loďou, je pripravený zaplatiť kauciu, informoval v pondelok spravodajský server borsonline.hu.

V sobotu maďarský súd rozhodol, že kapitán pôjde na mesiac do vyšetrovacej väzby. Súdne vypočutie 64-ročného Jurija C. trvalo niekoľko hodín.

Prokurátor sa ale odvolal proti rozhodnutiu súdu, ktorý vo svojom verdikte uviedol, že Ukrajinca bude možné prepustiť na kauciu 15 miliónov forintov (46 248 eur). Podmienil to tým, že jeho pohyb bude monitorovaný náramkom a že zostane na území maďarského hlavného mesta. Termín pojednávania vo veci odvolania zatiaľ nie je známy.

Kapitánov obhajca pre server uviedol, že jeho mandant vyjadril ochotu zložiť kauciu. "Jurij C. sa plaví po Dunaji od roku 1975, je to človek s usporiadaným rodinným zázemím. Zložením kaucie chce prejaviť, že má vyrovnané osobné pomery, a že v jeho prípade nie je potrebné nariadiť najprísnejšie donucovacie opatrenia," povedal advokát, podľa ktorého kapitán vyjadril sústrasť pozostalým, tragickou udalosťou je zdrvený, súčasne však trvá na tom, že pri nehode neurobil žiadnu chybu.

Denník Magyar Nemzet minulý víkend napísal, že kapitán výletnej lode Viking Sigyn nehlásil, že mieni predbehnúť malú vyhliadkovú loď, ako mu to nariaďujú pravidlá plavby. V takomto prípade by Jurij C. jednoznačne niesol zodpovednosť za zrážku, preto ho polícia zadržala. Obhajca kapitána pre borsonline.hu povedal, že sa k týmto informáciám vyjadria v pondelok.

Potápači sa pokúšali cez víkend priblížiť k vraku potopenej lode Hableány pri Margitinom moste prostredníctvom dronov, avšak bez úspechu. Zabránil tomu silný prúd rieky, ktorý skomplikoval aj prvé dva skúšobné ponory potápačov. Jediným výsledkom ponoru dronov bolo zistenie, že vrak leží v hĺbke vyše ôsmich metrov, teda podstatne hlbšie, ako sa pôvodne predpokladalo.

Záchranári stále pátrajú po 19 juhokórejských pasažieroch a dvoch členoch maďarskej posádky. Pri nehode zahynulo najmenej sedem turistov, ďalších siedmich sa podarilo z vody zachrániť.