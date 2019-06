Policajt pri Bratislave načapal opitú ženu, ktorá išla zo svadby: Šokujúce video z jej jazdy

Zbesilá jazda vodičky! Za volant si sadla s alkoholom v krvi.

"Dopravný policajt, ktorý išiel na svojom súkromnom aute so zapnutou autokamerou, načapal pred pár dňami 30-ročnú vodičku, ktorá išla z Modry do bratislavskej Petržalky," informuje polícia na svojej facebookovej stránke.

Neskôr sa polícii žena mala priznať, že išla zo svadby. Po ceste balansovala a prechádzala do protismeru. Jej jazda ihneď udrela do očí policajtovi, ktorý bol mimo služby, no išiel do práce. Celú situáciu zachytila jeho autokamera a zavolal svojich kolegov, ktorí vodičku zastavili. Žena nafúkala skoro 2 promile.