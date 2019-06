Aj po štyridsiatke svojou krásou vyráža dych. Bývalá Miss Silvia Lakatošová patrí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú a postavu by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. V jej prípade to však nie je zadarmo a za dokonalými krivkami sa skrýva nielen pravidelný pohyb, ale aj vhodná strava. V neposlednom rade však tmavovláska dbá na to, čo si oblečie a tak sme boli zvedaví, kde svoje módne kúsky najradšej nakupuje. A Silvia to rieši skutočne vo veľkom štýle!