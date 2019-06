Keď zbadali, čo robí kráľovský potomok, poriadne sa divili: Prekvapivé odhalenie o malom princovi Georgeovi

Keď ho zbadali, nemohli uveriť vlastným očiam.





Odhalenie, ktoré fanúšikom britskej kráľovskej rodiny roztápa srdcia.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ukázalo sa, že kráľovskí rodičia sa snažia svoje deti vychovávať tak, aby stále zostali nohami na zemi. Princ George a princezná Charlotte dokonca doma svojim rodičom pomáhajú.

Malý George totiž prekvapil zamestnancov supermarketu Waitrose, ktorí dovážajú kráľovskej rodine domov potraviny. Vo dverách sa objavil princ William spolu s Georgeom. Chlapček sa hneď pustil do práce a zamestnancom pomáhal s nákupmi. Zdá sa, že sa z toho stala rutina. "George vždy pomáha, vždy chce niečo odniesť, je to zvedavé dieťa. Dávajú mu ľahšie tašky. Je to dôkaz toho, ako William chce, aby jeho deti boli milé a nápomocné," povedal zdroj pre britský denník The Sun.