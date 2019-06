Kim Čong-un mal po neúspešnom summite s USA robiť drsné čistky: Nečakaný zvrat

Vysokopostaveného severokórejského predstaviteľa, ktorý sa mal stať terčom čistiek po neúspešnom summite s USA, ukázali štátne médiá v pondelok na koncerte spoločne s vodcom krajiny Kim Čong-unom. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Severokórejské publikácie v pondelok priniesli fotografiu, na ktorej Kim Jong-čchol sedí neďaleko tlieskajúceho Kim Čong-una aPodľa oficiálne tlačovej agentúry KCNA sa koncert konal v nedeľu večer.

, odkedy Pchjongjang vlani vstúpil do rokovaní o jadrovom programe so Spojenými štátmi. Okrem iného dvakrát cestoval do Washingtonu na stretnutia s prezidentom

Juhokórejské noviny Čoson ilbo minulý týždeň s odvolaním sa na nemenovaný zdroj priniesli správu, podľa ktorej Kim Jong-čchola odsúdili na nútené práce po neúspechu druhého summitu, ktorý sa konal vo februári vo Vietname. Denník tiež napísal, že osobitný vyslanec v USA Kim Hjok-čchol, ktorý sa zúčastňoval na prípravných rozhovoroch s Američanmi na pracovnej úrovni, bol spolu s ďalšími štyrmi predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí popravený za "zradu najvyššieho vodcu", keďže si ho údajne získali na svoju stranu Spojené štáty.



AFP zdôraznila, že niektoré z juhokórejských správ o čistkách a popravách v KĽDR sa neskôr ukázali ako nepresné. AP poukazuje na to, že Pchjongjang prísne kontroluje informácie o vládnucej elite krajiny. Juhokórejská tajná služba uviedla, že správu Čoson ilbo nemôže potvrdiť, pričom vláda v Soule sa k nej odmietla vyjadriť.