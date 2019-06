Maďari vyšli do ulíc: Protestovali proti transformácii akadémie vied

Niekoľko tisíc ľudí protestovalo v nedeľu v Budapešti proti transformácii výskumnej siete Maďarskej akadémie vied (MTA), ktorú vláda avizovala vlani v lete.

Informovala o tom internetová stránka komerčnej televízie ATV.

Účastníci demonštrácie s transparentom s nápisom "Slobodu vede!" protestovali proti vládnemu zámeru obmedziť nezávislosť MTA. Kritici označili za neprijateľné, že časť prostriedkov určených na financovanie MTA si rozpočtovým zákonom pod svoju právomoc prevzal rezort ministra pre inovácie a technológie Lászlóa Palkovicsa s tým, že ich vyplatenie akadémii viaže na isté podmienky.

Proti opatreniam vlády týkajúcim sa transformácie MTA protestovalo už 12. februára vytvorením živej reťaze okolo budapeštianskeho sídla MTA 1000-1500 vedcov. Podľa nich kabinet týmto krokom ohrozuje nezávislosť celého maďarského vedeckého života.

Palkovics koncom januára avizoval, že v máji radikálne zreorganizuje sieť výskumných pracovísk MTA. Povedal, že časť z nich chce priradiť k iným inštitúciám, ďalšiu časť mieni úplne zrušiť. MTA by pritom zostala ako verejnoprávna inštitúcia.

Podľa ATV sa až do volieb do Európskeho parlamentu v tomto smere nič nedialo. Avšak dva dni po voľbách vyšlo najavo, že vláda chce MTA odobrať výskumnú sieť a prinútiť ju k tomu, aby odovzdala svoj majetok štátu do bezplatného užívania.