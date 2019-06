Moreno so srdcervúcim odkazom pre svohjo mŕtveho priateľa Reyesa: Mám ťa rád, braček!

Futbalový svet zasiahla správa o tragickej smrti Josého Antonia Reyesa. Udalosť sa dotkla aj finále Ligy majstrov, pred ktorým sa za zosnulého hráča držala minúta ticha.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Okrem minúty ticha mal však Reyes aj inú stopu vo finále najprestížnejšej futbalovej súťaže. Španielsky obranca v službách FC Liverpool, Alberto Moreno (26), na svojho priateľa nezabudol.

Neymar prehovoril o obvineniach zo znásilnenia: Toto je celá pravda

Počas osláv vytúženého víťazstva mal na sebe tričko s dojemným odkazom pre tragicky zosnulého priateľa. Mám ťa rád, braček. Jednoduchý, ale za to výstižný odkaz.

"Te quiero hermano."



Alberto Moreno pays tribute to his Sevilla teammate and friend Jose Antonio Reyes ❤️#UCLFinal pic.twitter.com/AwbopbV9Ik — Football on BT Sport (@btsportfootball) 1. júna 2019

Alberto Moreno sa s Reyesom stretol počas svojho pôsobenia v španielskom FC Sevilla. Práve z tohto klubu prišiel v roku 2014 do Anglicka.