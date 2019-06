Na Zemplíne otvorili prvé súkromné „väzenie“ na Slovensku: Za noc v base si zacvakáte!

Nárok na vstup do basy má odteraz každý. Ján Kmeť (61) si len nedávno otvoril recesný hotel v štýle väznice v Sečovciach (okr. Trebišov).

V piatich celách pomenovaných ženskými menami, ktoré sa mu páčia - Anka, Betka, Cilka, Danka a Emka -, dokáže ubytovať až 20 záujemcov. O autentický zážitok sa postarajú mreže na oknách, vojenské postele, skrinky aj ťažké železné dvere. Z pobytu v netradičných izbách majú návštevníci zmiešané pocity plné údivu aj rešpektu.

Noc v cele si na vlastnej koži vyskúšal medzi prvými motorkár František Sajko (53). Pripomenulo mu to časy vojenčiny. „Keď som do izby vošiel prvýkrát, až ma zamrazilo, kam som sa to dostal,“ uviedol Sajko s úsmevom. Ráno však s prekvapením zistil, že sa mu v cele spalo dobre. „Keď som otvoril oči, ihneď sa mi vybavili spomienky a cítil som sa ako dvadsiatnik. Vzápätí som však uvidel malé okno a na ňom mreže. Bol to zvláštny pocit, akoby som bol v skutočnej base. Nebolo to nič príjemné,“ priznal Sajko s tým, že bol šťastný, že odtiaľ mohol ráno vyjsť na čerstvý vzduch.

Inšpirovali ho filmy

V hoteli Basa u Kmeťa je 5 väzenských ciel a v každej sú štyri postele. V každej cele je kúpeľňa a záchod. Na spoločnej chodbe nechýba kuchyňa, vlastné jedlo však neposkytujú. Cena za ubytovanie na jeden deň je 10 €. Majiteľovi a hlavnému „bacharovi“ Jánovi Kmeťovi kuriózny nápad skrsol v hlave pred 2 rokmi.

„Chcel som urobiť niečo, kde sa ľudia po dlhej ceste osprchujú a zabavia. Máme výhodu, že sme na hlavnom ťahu a na konci Slovenska aj EÚ,“ prezradil s tým, že v skutočnej base nebol a inšpiráciu hľadal vo filmoch. „Postele aj nočné stolíky sú vojenské, stoličky sú staré, ťažké. Pre hostí sme urobili aj špeciálnu omietku na stenách izieb, aby na ne mohli vyryť svoje mená aj dátumy, ako dlho tu pobudli,“ vysvetlil Kmeť.

Aj keď spojazdnil súkromnú basu, v prípade preplnenia tých oficiálnych by trestancov do dlhodobej starostlivosti neprijal. „To by už bola úplná recesia. Je to normálne ubytovanie pre bežných ľudí, ale podané v humornom štýle,“ uzavrel Kmeť.

Vybavenie cely

- 2x dvojpodlažné vojenské postele

- 4 šatníkové skrinky

- 1 vojenský nočný stolík

- 2 dubové stoličky

- kovový vešiak

- murovaný sprchovací kút, záchod, umývadlo, zrkadlo

- wifi internet