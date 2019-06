Komando profíkov zháňalo diskreditujúce informácie o novinároch: Kam až siaha Kočnerova chobotnica?!

Nekonečná sieť špicľov?! Okolo podnikateľa Mariána Kočnera (56), ktorý je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27), sa vynárajú stále nové a nové mená, ktoré pre neho mali vykonávať špinavú prácu.

Na sledovaní novinárov sa podľa najnovších zistení mal podielať aj terajší člen Policajného zboru Štefan Mlynarčík. Kto všetko je zapletený v prípade?

Mlynarčík je vyšetrovateľ z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a ako ďalší člen Kočnerovho komanda mal špehovať novinárov s cieľom ich diskreditácie. Informoval o tom portál tv -noviny.sk. Mlynarčík sa mal kriminalistom priznať, že ho do tímu zverboval bývalý príslušník SIS Miroslav Kriak a náplňou jeho práce bolo sledovať novinárov vrátane zavraždeného Jána Kuciaka. Jožo Pročko otvorene: Drsná veta, ktorú mu povedal Kočner v Markíze

Mlynarčík, ktorý v prípade vystupuje zatiaľ ako svedok, mal v rokoch 2017 a 2018 sledovať viacerých novinárov aj politikov, no vraj si mal myslieť, že vykonáva prácu pre štátnu tajnú službu ako externý spolupracovník. Za sledovačku vraj Mlynarčík nedostal nič zaplatené, uhradili mu len pracovné náklady na benzín či telefón. Jeho nadriadení o jeho zapojení do sledovania novinárov doteraz nevedeli. „Voči policajtovi nie je vedené žiadne konanie,“ povedal pre TV Markíza hovorca KR PZ Bratislava Michal Szeiff.

Mlynarčík sa tak dostal do už dosť početného klubu súčasných či bývalých členov štátnych bezpečnostných zložiek, prokurátorov či sudcov, prostredníctvom ktorých sa podnikateľ Marián Kočner snažil ťahať za nitky pred svojím zatknutím. Vyšetrovanie prinieslo šokujúce informácie o intenzívnej komunikácii medzi Kočnerom a viacerými vplyvnými mužmi. Ten si esemeskoval napríklad aj so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom či prvým námestníkom generálneho prokurátora Petrom Šufliarskym, ktorého to po prevalení informáciíi o komunikácii stálo funkciu.

Kto všetko sa spomína v sledovačke novinárov

Peter Tóth

Exnovinár a bývalý agent SIS Peter Tóth sa policajtom priznal, že pre svojho dlhoročného kamaráta Mariána Kočnera len „papparazoval“ niektorých novinárov, medzi nimi aj zavraždeného Jána Kuciaka. Materiály mali vraj slúžiť len pre Kočnerovu reláciu Na pranieri na diskreditáciu novinárov. Na sledovacie účely vytvoril pre Kočnera špeciálne špehovacie komando.

Miroslav Kriak

Exsiskár a bývalý pracovník Finančného riaditeľstva Miroslav Kriak sa mal minulý rok v novembri kriminalistom priznať, že sledoval redaktora denníka Sme Adama Valčeka. Podľa medializovaných informácií sa mal zúčastniť sledovania novinárov, o ktorom vypovedal pred vyšetrovateľom Tóth.

Norbert Bödör

Na špehovaní žurnalistov sa mal podielať aj syn nitrianskeho oligarchu blízkeho Smeru Miroslava Bödöra a bývalý zápasník Norbert, ktorého spomenul Tóth. Ten však akúkoľvek účasť na sledovaní novinárov odmieta. „Nepodieľal som sa na žiadnom sledovaní novinárov, ani finančne, ani iným spôsobom. O tomto nič bližšie neviem. Ak niekto tvrdí iné, tak klame a treba zisťovať prečo,“ povedal Norbert Bödör pre denník SME.

Juraj Škrip

Do celej veci mal byť zapletený aj šéf odboru z ústredia práce Juraj Škrip. Ten mal podľa najnovších zistení vyšetrovateľov nariadiť v roku 2017 návštevu sociálky u novinárky Moniky Tódovej. Terénny pracovník zisťoval o nej a jej deťoch osobné údaje. Všetko to malo byť na popud Mariána Kočnera. Pred dvoma týždňami dal Škrip výpoveď po piatich rokoch, oficiálne zo zdravotných dôvodov.

Štefan Mlynarčík

V kauze sledovania novinárov sa najnovšie vynorilo meno súčasného vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Štefana Mlynarčíka. Ten mal vyšetrovateľom NAKA povedať, že si myslel, že novinárov a politikov sleduje pre štátnu tajnú službu. Do sledovacieho komanda ho mal zverbovať Miroslav Kriak.

Pavol Vorobjov

Vyšetrovateľom z NAKA prezradil, že lustroval zavraždeného novinára v policajnej databáze na príkaz vtedajšieho policajného šéfa Tibora Gašpara. Urobil tak len niekoľko dní po tom, ako sa Kočner vyhrážal Kuciakovi hľadaním špiny. V jeho prípade stále prebieha vyšetrovanie.

Ladislav Tichý

Krátko pred popravou novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si mal prokurátor Tichý vymieňať esemesky s Kočnerom o sledovaní novinárov. Po prevalení komunikácie sa bývalý námestník generálnej prokuratúry vzdal postu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie SR, no na otázky novinárov nereagoval.