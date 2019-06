Miliónoví hráči The Reds: Červení králi Európy za 704 miliónov eur!

Už si triumf nenechali uchmatnúť ako vlani v Kyjeve! V sobotnom madridskom finále, ktoré mnohí označili za nudné, keďže padol jeden gól na začiatku a druhý na konci, zdolali futbalisti Liverpoolu Tottenham 2:0.

Po štrnástich rokoch sa opäť tešili z najprestížnejšej európskej pohárovej trofeje. Už šiesty raz v klubovej histórii, po rokoch 1977, 1978, 1981, 1984 a 2005. Tentoraz s najdrahším kádrom v histórii bojov o ušatú trofej. Jeho cena je 704 miliónov eur!

Veru, taký káder má k dispozícii nemecký kouč Jürgen Klopp, ktorý sa konečne dočkal víťazstva v Lige majstrov. Na tretí pokus. Už s medailou na krku priznal, že kvalita zápasu naozaj chýbala.

„Síce tam z našej strany neboli žiadne skvelé individuálne výkony, ale tímovo to bolo neuveriteľné,“ povedal Klopp. Liverpoolu dokonale vyšiel začiatok. Mané po necelých 30 sekundách trafil v šestnástke ruku Sissoka a penaltu premenil Salah v čase 01:48, čo je druhý najrýchlejší gól vo finále Ligy majstrov. Najrýchlejší gól sa tiež viaže k Liverpoolu, do jeho siete ho v r. 2005 dostal v súboji s AC Miláno Maldini už v 50. sekunde. Potom sa dlho nič futbalovo skvelé nedialo a keď The Reds prežili štvrťhodinový nápor Tottenhamu, udreli. V 87. min. dal Origi druhý gól a Liverpool sa tešil z víťazstva v tomto ročníku Ligy majstrov. A tréner Klopp splnil to, čo sľúbil - urobil z FC Liverpool najlepší futbalový klub v Európe.

Miliónoví hráči The Reds

ALISSON BECKER - 75 mil. eur

SIMON MIGNOLET - 10,6 mil. eur

VIRGIL VAN DIJK - 85 mil. eur

JOE GOMEZ - 5 mil. eur

DEJAN LOVREN - 25,3 mil. eur

JOEL MATIP - 20 mil. eur

ANDREW ROBERTSON - 9 mil. eur

ALBERTO MORENO - 20 mil. eur

TRENT ALEXANDER-ARNOLD - 50 mil. eur

NATHANIEL CLYNE - 17,7 mil. eur

FABINHO - 50 mil. eur

NABY KEITA - 60 mil. eur

GEORGINIO WIJNALDUM - 27,5 mil. eur

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN - 38 mil. eur

JORDAN HENDERSON -18 mil. eur

JAMES MILNER - 15 mil. eur

ADAM LALLANA - 31 mil. eur

SADIO MANÉ - 41 mil. eur

MOHAMED SALAH - 42 mil. eur

XHERDAN SHAQIRI - 14,7 mil. eur

ROBERTO FIRMINO - 41 mil. eur

DANIEL STURRIDGE - 15 mil. eur

DIVOCK ORIGI - 12,5 mil. eur

(Trhové hodnoty hráčov podľa portálu transfermarkt.com.)