Minister zahraničných vecí USA Pompeo: USA sú pripravené rokovať s Iránom

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa je pripravená rokovať s Iránom bez predbežných podmienok.

V nedeľu to počas oficiálnej návštevy Švajčiarska vyhlásil minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo. Informovala o tom agentúra AP.

"Sme pripravení si s nimi (Iráncami) sadnúť za rokovací stôl, avšak americké úsilie o zvrátenie zlovoľnej činnosti tejto islamskej republiky, tejto revolučnej sily, bude pokračovať aj naďalej," vyhlásil šéf americkej diplomacie počas tlačovej konferencie so svojím švajčiarskym náprotivkom Ignaziom Cassisom.

Ochotu rokovať vyjadril na pozadí rastúceho napätia vo vzťahoch s Teheránom aj Donald Trump, keď minulý týždeň vyhlásil, že ak chce iránska vláda rokovať, on je "k dispozícii". Iránsky prezident Hasan Rúhání v tejto súvislosti v sobotu tiež naznačil, že Irán by mohol byť ochotný rokovať so Spojenými štátmi, ak by Washington dodržiaval medzinárodné pravidlá.

"Sme za logiku a rokovanie, ak (druhá strana) zasadne za rokovací stôl s úctou a bude dodržiavať medzinárodné pravidlá, nie keď vydá rozkaz rokovať," uviedol podľa polooficiálnej tlačovej agentúry Fars iránsky prezident.

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom v posledných týždňoch narastá. USA vyslali do oblasti Perzského zálivu v reakcii na údajné hrozby zo strany Iránu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry B-52.