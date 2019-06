Simpsonovci nestarnú už 30 rokov: Slávnu rodinku by ste na prvých skečoch nespoznali

Túto rodinu pozná celý svet! Zabáva nás už 30 rokov. Ale nielen zabáva, Simpsonovci nám tiež nastavujú zrkadlo.

Nebyť ich, možno by sme si mysleli, že tí Američania sú iní ako my, že sú takí alebo onakí... A zrazu vidíme, že podarená americká rodinka sa podobá v mnohom na naše slovenské. Že aj u nás chlapi trávia hodiny v krčme, ženy sú úzkostlivé v starostlivosti o domácnosť, medzi deťmi sa nájdu grázli aj bifľoši, ale v konečnom dôsledku sa aj v tom najhoršom z nás skrýva kus dobra a ľudskosti. Možno práve preto sú Simpsonovci najobľúbenejším televíznym animovaným seriálom všetkých čias!

Najprv iba taká hlúposť

Hoci v decembri tohto roku seriál oslávi tridsiatku, jeho príbeh sa začal skôr. Konkrétne v roku 1987, keď v Spojených štátoch začala vysielať televízna stanica FOX. Tá do relácie Tracey Ullman Show chcela zaradiť krátke animované skeče. Tvorcovia oslovili komiksového ilustrátora Matta Groeninga, ktorý mal za sebou pomerne úspešný komiks Life in Hell. A ten narýchlo vymyslel rodinku Simpsonovcov – otca Homera, mamu Marge, deti Barta a Lisu a nemluvňa Maggie. Mená postavám dal Groening podľa vlastnej rodiny.

Hrdinovia skečov vyzerali trocha inak, ako ich poznáme zo seriálu. Kresby sú kostrbatejšie a jednoduchšie, ale sú to oni, Simpsonovci! Prvá epizóda skeču bola odvysielaná v šou na TV FOX 19. apríla 1987 a posledná 21. mája 1989.

Veľký štart v telke

No a v decembri 1989, keď sa v socialistickom Československu odohrávala nežná revolúcia a premrznutí ľudia štrngali na námestiach kľúčmi, na americké televízne obrazovky vtrhla žltá rodinka v plnej paráde s prvým polhodinovým dielom! Prvá epizóda dostala názov Simpsons Roasting on an Open Fire a v českej verzii, ktorá beží od roku 1993 aj u nás, ju pomenovali Vánoce u Simpsonových.

Útoky

Seriál si okamžite našiel svojich priaznivcov, ale aj neprajníkov. Svojím drsným humorom a otváraním citlivých spoločenských tém, ako sú náboženstvo, homosexualita či vnútený rešpekt voči autoritám, narobili veľa rozruchu. Kritizoval ich vtedajší prezident George Bush a jeho manželka Barbara Simpsonovcov označila „za najblbšiu vec, akú kedy videla“.

Do útoku vyrazili školy, ktoré v seriáli nemajú práve dobré meno, a zakázali žiakom chodiť na vyučovanie v tričkách s portrétom Barta Simpsona. Veď ako by to bolo, keby školáci mali za vzor takého drzého uličníka, ktorý nerešpektuje pedagógov a ani rodičov?!

Tvorcovia za tých 30 rokov, čo seriál vysielajú v televíziách po celom svete, urazili kdekoho. Dokonca celé národy a štáty. Oficiálne proti invektívam v seriáli protestovala Austrália, ale aj Brazília, ktorej sa nepáčilo, že Rio de Janeiro vykreslili ako mesto zločinu.

Tým, že seriál potvrdzuje zažité stereotypy, vlastne si z nich strieľa a pomáha ich rúcať. A tak Taliani sú vykreslení iba ako mafiáni a majitelia pizzerií, Ind Apu šéfuje predraženej večierke a má veľa detí, homosexuáli sú zženštilí a oblečení v dúhových farbách, seniori senilní a otravní... A Francúzi, z tých si dokážu robiť srandu na tisíc spôsobov!

Simpsonovci sú drsní aj v takých citlivých témach, ako je náboženstvo, pre ktoré sú ľudia dokonca ochotní viesť vojny a zabíjať. Svätuškársky sused Ned Flanders je na posmech a Bart vzýva Boha iba vtedy, keď niečo od neho chce. Ale zase Simpsonovci ako slušná rodinka chodia každú nedeľu do kostola, kde však Homer vždy zaspí od nudy. Nečudo, že seriál dráždi cirkevné autority. Aký vzor to dávajú deťom? A prečo sa vysmievajú veriacim?

Čo si myslí Vatikán?

Hoci mnohým bigotným katolíkom môže seriál ležať v žalúdku, pravda je taká, že cirkev s ním nemá oficiálne problém. V roku 2009 dokonca vatikánsky denník L´Osservatore Romano napísal: „Málokto to vie a on robí všetko preto, aby to zatajil, ale je to pravda: Homer J. Simpson je katolík.“ Noviny citovali článok z talianskeho jezuitského časopisu La Civilita Cattolica, podľa ktorého sú Simpsonovci jedným z mála detských programov, v ktorých sa rozoberajú témy kresťanskej viery, náboženstva a Boha. Hoci sú teda Simpsonovci odobrení samotnou Svätou stolicou, veľkú radosť z toho nemal ich tvorca Groening, ktorý v médiách okamžite vyrukoval s tým, že hrdinovia jeho seriálu nie sú určite katolíci.

Do seriálu sa obula ruská pravoslávna cirkev, lebo Homer v kostole lovil v mobile Pokémonov. Keď ho kazateľ pokarhal, Simpson odpovedal, že „hra je obľúbenejšia, než bol kedysi Ježiš.“

Budú večne živí?

Od začiatku vysielania seriálu diváci mohli vidieť už 662 epizód. Vo výrobe je už 31. aj 32. séria, v rámci ktorej bude odvysielaný aj sedemstý diel. Z divákov, ktorí ho ako deti sledovali od začiatku, sú dnes už dospeláci s vlastnými deťmi. Diváci starnú, ale Simpsonovci nie. Za tých 30 rokov sa síce trocha zmenili, ako sa vyvíjali animátorské možnosti, ale nezostarli. Dokonca aj Lisa má stále 8 rokov a ôsme narodky oslavovala už v dvoch dieloch.

A hoci znalci seriálu vyčítajú, že už desať rokov je to iba odvar oproti tomu, čo priniesol do televíznej zábavy na svojom počiatku, Simpsonovci sú dnes určite jednou z najvplyvnejších rodín na našej planéte. Dokedy im to vydrží?

Zaujímavosti o seriáli

- Ako seriál sa začali vysielať 17. decembra 1989.

- Seriál má na konte viacero Guinnessových rekordov. Napríklad: Najdlhšie vysielaný animovaný seriál v Amerike, Najviac hosťujúcich hviezd v seriáli (od Michaela Jacksona, cez U2 až po astronauta Buzza Aldrina) či Najvyhľadávanejší seriál na internete.

- Hodnota značky The Simpsons sa odhaduje v prepočte na 11,6 miliardy €!

- Majetok tvorcu seriálu Matta Groeninga je okolo 450 miliónov €.

- V roku 2007 bol do kín uvedený prvý a zatiaľ jediný celovečerný film Simpsonovci vo filme, ktorý zarobil v prepočte 472 miliónov €.

- Ako išiel hore úspech seriálu, rástli aj honoráre. Na začiatku šiesti hlavní dabingoví herci brali za jednu časť 30 000 dolárov. V roku 1998 však pohrozili televízii FOX odchodom, ak nedostanú viac. Hrozilo, že ich telka prepustí, ale tvorca Matt Groening sa dabingových hercov zastal. Do r. 2004 dostávali 125 000 dolárov za jeden diel, v roku 2008 už 400 000 dolárov! Dnes je to už len 300 000 dolárov (269 000 €) .

- My poznáme seriál s českým dabingom, ktorý sa vysiela od r. 1993. A kto prepožičal hlas hlavným postavám? Homer (Vlastimil Bedrna, Vlastimil Zavřel), Marge (Jiří Lábus), Bart (Martin Dejdar), Lisa (Helena Štáchová, Ivana Korolová).

- Tvorca seriálu Matt Groening dal mená postavám podľa svojej rodiny. Jeho mama sa volala Margaret, otec Homer a sestra Lisa.

- Homerovo zvolanie „D´oh“, ktoré zaznie v úvodných titulkoch seriálu, sa dostalo ako novotvar dokonca do Oxfordského slovníka angličtiny.

- Simpsonovci žijú v meste Springfield, ale tvorcovia nikdy nenaznačili, v ktorom štáte. V USA je 33 miest s názvom Springfield v 25 štátoch.

- Hoci Homer pracuje v jadrovej elektrárni, v seriáli si skúsil dve stovky ďalších povolaní – od odhŕňača snehu po astronauta.

- Marge sa v roku 2009 objavila na titulke pánskeho magazínu Playboy. A úplne nahá!

- Všimli ste si, že všetky postavy v seriáli majú na rukách iba štyri prsty? Päť prstov má jedine Boh!

- V úvodnej scéne, počas titulkov, Marge blokuje pri pokladnici aj malú Maggie a na displeji svieti suma 847,63. Taká bola v roku 1989 v USA oficiálna cena mesačnej starostlivosti o dieťa.

- V epizódach vysielaných na arabských trhoch Homer nepije pivo Duff, ale sódu, a je egyptské hovädzie klobásy namiesto hotdogov.

- Výroba jednej epizódy trvá 6 až 8 mesiacov.

- Kto vydáva zvuky, keď nemluvňa Maggie cmúľa svoj cumlík? Samotný Matt Groening!