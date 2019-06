Fanúšikovia zúria po drzom geste kapitána Liverpoolu: Toto by si Gerrard nikdy nedovolil

Jordan Henderson (28) týmto gestom fanúšikov nepotešil.

Po finálovom zápase Ligy majstrov mali dôvod na radosť hráči Liverpoolu, ktorí zdolali Totenham Hotspur 2:0. Spolu so svojími fanúšikmi sa tak mohli v Madride tešiť z "ušatého pohára".

"Bez Jürgena Kloppa by sme toto finále nevyhrali. V každej sezóne si mužstvo prejde ťažkými chvíľami, ale to, čo náš kouč urobil od svojho príchodu, je neuveriteľné. Stmelil šatňu a vytvoril v nej výnimočnú atmosféru. Som veľmi pyšný na to, že som súčasťou tohto futbalového klubu. Toto je najkrajší moment môjho života. Je to niečo, o čom som od detstva sníval," povedal kapitán "LFC" Jordan Henderson pre BT Sport.

Kapitán The Reds však predviedol niečo, čo mnohých fanúšikov rozhnevalo. Cestou z Madridu použil Jordan pohár, tak ako by určite nemal. V lietadle si na cennú trofej vyložil nohy.

"Ukáž viac rešpektu. Nie si predsa Zlatan. Toto by si dovolil len Zlatan," narážal na kontroverzného Švédskeho futbalistu jeden z komentujúcich na Instagrame.

"Ďakujem celému tímu, ale ... Rešpektuj pohár, kapitán. Daj si preč tie nohy. Verím, že náš Gerrard by toto v roku 2005 nespravil." pridal sa ďalší z fanúšikov Liverpoolu na Facebooku. Pripomenul tak, že bývalý kapitán The Reds, Steven Gerrard, by sa v takejto situácií podľa neho zachoval s väčšou úctou.