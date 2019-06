Speváčka Fergie prestala dúfať v záchranu manželstva: Rázny krok

Dva roky po oficiálnom rozchode s Joshom Duhamelom sa speváčka Fergie rozhodla, že už nemá cenu dúfať v záchranu manželstva a podala žiadosť o rozvod.

S Joshom, ktorého zákonitú manželkou sa stala v roku 2009 po päťročnom spolužití, má päťročného syna Axla. V septembri 2017 spoločne oznámili, že sa rozchádzajú a ako oddaní rodičia budú spolu naďalej vychádzať priateľsky. Fergie a Josh spolu začali randiť v roku 2004. Zasnúbili sa o tri roky neskôr a dva roky po zásnubách sa vzali. V roku 2016 to ale začalo škrípať. O rok na to prestali spolu žiť intímne.

"Úprimne, začalo to byť dosť nepríjemné pre nás oboch so všetkými tými romantickými otázkami. Sme skvelí priatelia, milujeme sa navzájom a proste to došlo do bodu, kedy sme si začali pripadať trochu divne. Nikdy nie je ideálny čas na to oznámiť to svetu, tak sme sa rozhodli, že to urobíme až teraz, "zverila speváčka magazínu People pred rokom v septembri.

"S Fergie máme úžasný vzťah. Milujem tú babu a navždy budem. Bohužiaľ nám to spolu ale neklape. Ale navždy budem na jej strane a je to tiež matka môjho dieťaťa, "vyhlásil nedávno Josh. Duhamel po rozchode s Fergie chvíľu randil s Eizo Gonzalez, ale nechcel sa viazať, tak sa s ňou vlani rozišiel.