Trump sa rozhovoril o brexite: Veľavravné slová o odchode bez dohody

Spojené kráľovstvo by malo opustiť EÚ bez dohody, ak sa mu nepodarí presadiť podmienky, ktoré chce. V rozhovore pre britský nedeľník The Sunday Times to povedal americký prezident Donald Trump, ktorý v pondelok do Británie zavíta na štátnu návštevu.

Trump v rozhovore tiež poznamenal, že by Spojené kráľovstvo malo do rozhovorov s EÚ zahrnúť lídra Strany pre brexit Nigela Farage. Toho pri tej príležitosti označil za "veľmi šikovného človeka". Krátko predtým Trump podporil bývalého starostu Londýna a britského exministra zahraničia Borisa Johnsona v jeho úsilí prevziať po odchádzajúcej premiérke Therese Mayovej vedenie Konzervatívnej strany i vlády. Kandidáti, ktorí chcú vo funkcii Mayovú vystriedať, už začali predstavovať svoje brexitové stratégie. Britský minister vnútra Sajid Javid, bývalá ministerka práce Esther McVeyová a exminister pre brexit Dominic Raab uviedli, že by Spojené kráľovstvo malo s dohodou alebo bez nej z EÚ vystúpiť podľa súčasného plánu 31. októbra. Bývalý britský minister Johnson čelí žalobe: Zavádzal verejnosť, aby dosiahol brexit?! Britský minister pre medzinárodný rozvoj Rory Stewart zdôraznil, že brexit bez dohody nechce a minister zdravotníctva Matt Hancock poznamenal, že politici musia byť úprimní ohľadom kompromisov, ktorých cieľom je dohodu presadiť v dolnej komore parlamentu. Minister zahraničia Jeremy Hunt varoval pred tvrdým prístupom k EÚ s tým, že by Brusel mohol na Spojené kráľovstvo zaviesť recipročné opatrenia.