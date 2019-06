V Madride vypukla červená radosť: Liverpool zvíťazil vo finále Ligy majstrov

Futbalisti FC Liverpool zdolali Tottenham Hotspur 2:0 a zvíťazil vo finále Ligy majstrov 2018/2019 .

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

V súboji na štadióne Wanda Metropolitano v Madride otvoril skóre už v 2. minúte egyptský útočník "The Reds" Mohamed Salah z penalty, ktorú slovinský rozhodca Damir Skomina nariadil po 24 sekundách za ruku Moussu Sissoka v šestnástke. V 87. upravil na konečných 2:0 náhradník z lavičky Origi.

Liverpool vystúpil na vrchol prvýkrát od pamätného istanbulského finále v roku 2005, z prestížnej trofeje sa radoval aj v sezónach 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84. "The Reds" nechali zabudnúť na dve predchádzajúce finálové prehry, keď v roku 2007 v Aténach prehrali s AC Miláno 1:2, resp. minulý rok v Kyjeve s Realom Madrid 1:3.

finále Ligy majstrov 2018/2019:

Madrid

Tottenham Hotspur - FC Liverpool 0:2 (0:1)

Góly: 2. Salah (z 11 m), 87. Origi

Finále sa začalo raketovo, pri prvom útoku Liverpoolu sa Mane otočil v šestnástke a trafil ruku Sissoka. Hlavný rozhodca si ešte rýchlo nechal posvätiť verdikt od VAR a Salah v 2. minúte napálil z bieleho bodu loptu do siete. Kto čakal, že gól otvorí hru, nedočkal sa. Obe mužstvá sa sústredili najmä na pozornú defenzívu, bojovalo sa o každý centimeter ihriska, gólové šance sa však nerodili. Za zmienku stála iba strela Alexandera-Arnolda v 17. minúte, ktorá presvišťala okolo ľavej tyčky Llorisovej brány. Ani jeden tím neriskoval, nechcel sa dopustiť fatálnej chyby. Poriadne vzrušenie tak "spôsobila" len blonďavá výtržníčka, ktorá vbehla na plochu len v plavkách a usporiadatelia ju spacifikovali až v stredovom kruhu. V 38. minúte vyviezol loptu Robertson, tvrdo vystrelil a poriadne natiahol Llorisa, ktorý vyrazil na roh. V prvom dejstve boli len dve strely do priestoru troch žrdí, obe vyprodukoval LFC. Viac mali loptu v držaní Spurs, táto ich optická prevaha bola ale len platonická. Čakalo sa tak, čo prinesie druhý polčas.

Ten sa tiež začal opatrne, v 54. minúte zahrozil najprv Salah a potom aj Mane, no Lloris dobre pred Senegalčanom zareagoval a nepustil k nemu nebezpečný center. Okamžite to na druhej strane skúsil Alli, ale obrana jeho snahu zablokovala. Klopp ešte pred hodinou hry vystriedal neviditeľného Firmina, do hry poslal hrdinu semifinálovej odvety s Barcelonou Origiho. Pochettino v 66. minúte zasa za Winksa nasadil hrdinu odvety s Ajaxom Lucasa Mouru.

Zaujímavý okamih priniesla až 69. minúta, keď z hranice šestnástky vypálil po priťuknutí od Salaha striedajúci Milner, ale tesne minul ľavú tyč. V 73. minúte išla prvá strela na bránu od Tottenhamu, Alli vo veľkom záklone však iba oblúčikom "nahodil" na bránu a pre Beckera to bola maškrtaSpurs dostali súpera pod tlak, v 84. minúte z dobrej pozície z priameho kopu na hranici pokutového územia vypálil Eriksen, Becker sa poriadne natiahol a vyrazil.

"Kohútov" tak definitívne zrazila do kolien strela Origiho v 87. minúte, ktorý sa dobre zorientoval a krížnou strelou využil jednu z minima šancí LFC v druhom polčase. Viac sa už neudialo, rozhodca odpískal po 5 nadstavených minútach koniec a Liverpool sa mohol chystať na veľkolepé oslavy.