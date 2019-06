Návrh ruských poslancov pobúril našich politikov: Uzákonia, že okupácia v roku 1968 bola oprávnená?!

Rusi považujú obsadenie Československa v roku 1968 za oprávnenú a zákonnú akciu. Vyplýva to z návrhu zákona, na ktorom sa zhodli poslanecké frakcie Štátnej ruskej dumy.

Zákon má priznať vojakom, ktorí sa zúčastnili na našej okupácii, štatút veterána ozbrojených síl. S tým sú spojené sociálne výhody. Návrh tiež hovorí o „oprávnenom vstupe legálne pozvanej armády ZSSR na územie ČSSR v auguste 1968“. Presadzuje ho frakcia komunistickej strany a pripravil ho poslanec Jurij Sinelšikov, ktorý sa na okupácii osobne zúčastnil. Návrh predstavil na stretnutí so zástupcami všetkých parlamentných frakcií, ministerstva zahraničných vecí aj s členmi Výboru pre obranu. Všetci návrh podporili a vyzvali parlament na jeho urýchlené prijatie.

Sinelšikov sa podobný zákon pokúšal presadiť už v roku 2016. Podľa českého webu forum24.cz tvrdí, že účastníci okupácie Československa „konali zákonne a boli to svedomití bojovníci, ktorí úprimne slúžili svojej vlasti a záujmom krajín Varšavskej zmluvy“. Naše ministerstvo zahraničných vecí v roku 2016 uviedlo, že táto iniciatíva je v príkrom rozpore s duchom Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi SR a RF z roku 1993. V preambule tejto zmluvy „obe strany odsúdili pošliapanie zásad medzinárodného práva v roku 1968, ako i ďalšie neospravedlniteľné zotrvanie sovietskych vojsk na československom území“.

Ak Rusko prijme zákon o oprávnenosti okupácie Československa, Slovensko by malo podľa Miroslava Beblavého stiahnuť veľvyslanca z Moskvy. „Ak bolo podľa nich v poriadku obsadiť nás vtedy, hovoria, že je to oprávnené aj dnes. To nemôžeme nikdy prijať,“ napísal poslanec Beblavý. Informácia sa objavila len pár dní predtým, ako má na pracovnú cestu do Moskvy a Petrohradu odcestovať premiér Peter Pellegrini.