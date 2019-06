Tvrdé slová: Corbyn obvinil Trumpa z miešania sa do britských vecí

Šéf britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn obvinil v sobotu amerického prezidenta Donalda Trumpa z "neprijateľného zasahovania" do britskej politiky.

Reagoval tak na to, že Trump vyjadril podporu britskému konzervatívnemu exministrovi Borisovi Johnsonovi ako možnému novému premiérovi, informovala agentúra Reuters. "Pokus prezidenta Trumpa rozhodovať o tom, kto bude budúcim premiérom Británie je absolútne neprijateľným zasahovaním do našej demokracie," uviedol Corbyn vo vyhlásení.

Nového predsedu vlády Spojeného kráľovstva by podľa šéfa Laboristickej strany nemal vyberať americký prezident, ale ani 100.000 členov britskej Konzervatívnej strany. Mali by o ňom rozhodnúť všetci "obyvatelia Británie vo všeobecných voľbách," zdôraznil Corbyn. Britská premiérka Theresa Mayová 7. júna odstúpi z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade premiérky zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra. Za favorita medzi doposiaľ 12 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú, je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí a presvedčený zástanca brexitu Boris Johnson.

Keď sa Trumpa britský bulvárny denník The Sun opýtal na jeho názor na 12 uchádzačov, šéf Bieleho domu uviedol: "Myslím, že Boris [Johnson] by odviedol veľmi dobrú prácu. Myslím, že by bol skvelý." Trump interview denníku The Sun poskytol pred svojou budúcotýždňovou trojdňovou návštevou Británie. Corbyn už dávnejšie odmietol pozvanie na slávnostnú večeru s americkým prezidentom, ktorá sa má uskutočniť počas tejto návštevy.

O tom, kto nahradí Mayovú, budú rozhodovať poslanci a členovia vládnej Konzervatívnej strany. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.