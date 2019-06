Policajný zákrok pri streľbe v Bratislave preveruje inšpekcia: Ohrozili nevinných? Takto ho hodnotia odborníci

Ako v akčnom filme! Pokojné piatkové popoludnie sa behom pár minút zmenilo na krvavú drámu. Martin (35) najprv nožom zaútočil na zamestnanca Finančnej správy Dušana (37), odkiaľ pokračoval ďalej do centra mesta.

Dráma vyvrcholila na konci Obchodnej ulice, keď začal policajt po ozbrojenom páchateľovi páliť zo služobnej zbrane. Jeden zo šiestich výstrelov zranil okoloidúcu dievčinu (15). Martin sa potom sám pichol nožom do brucha. Policajný zákrok už preveruje inšpekcia ministerstva vnútra.

Celá dráma sa začala pri Ministerstve financií SR na Štefanovičovej ulici. „Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva. Tú strážia colníci z Finančnej správy. Útočník priamo pred budovou ministerstva pobodal ich príslušníka,“ zverejnil úrad Finančnej správy. Polícia prijala správu o ozbrojenom útočníkovi krátko po poludní. „V čase okolo 15.15 hod. sme prijali informáciu o mužovi, ktorý mal na Námestí slobody nožom napadnúť a zraniť zamestnanca bezpečnostnej služby Finančnej správy,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Podľa očitých svedkov incidentu ozbrojený muž ďalej pokračoval od Námestia slobody cez Kollárovo námestie až na Obchodnú ulicu. Tam ho spozorovala privolaná policajná hliadka a vydala sa za ním. „Ten chlapík vyzeral ako nepríčetný, asi bol opitý alebo pod vplyvom drog,“ rozpráva vydesená svedkyňa. „Kráčal po Obchodnej a vykrikoval: - Všetkých vás zabijem! Dvaja policajti išli za ním a zrejme sa ho snažili zastaviť,“ opísala udalosti, predchádzajúce nešťastiu.

Krik a streľba

Po tom, čo ozbrojený Martin prešiel v sprievode policajnej hliadky až na koniec Obchodnej ulice, strhol sa medzi ním a mužmi zákona ostrý konflikt. „Počul som na ulici strašný krik, a keď som dobehol k oknu, zbadal som ich stáť oproti sebe. Policajti a ten muž na seba strašne kričali, bolo to ako scéna z akčného filmu,“ rozpráva zhrozene očitý svedok udalosti. „Videl som, ako sa ten chlapík na jedného z policajtov zaháňa nožom, ten potom začal strieľať. Ľudia naokolo sa rozpŕchli na všetky strany, boli to sekundy,“ opisuje mrazivú scénu. To, čo nasledovalo potom, nikto nečakal.

„Keď ho policajt postrelil do nohy, muž vytasil nôž a sám sa pichol do brucha, všade bolo plno krvi,“ opísal ďalší zo svedkov. Priebeh udalosti potvrdila aj polícia. „Pretože agresívny muž nožom ohrozoval okoloidúcich ľudí, ako aj samotných policajtov, títo po opakovaných výzvach použili proti nemu služobnú zbraň. Postrelený muž si následne sám spôsobil aj bodné poranenia brucha,“ uviedla hovorkyňa Veronika Slamková a doplnila: „Pri zákroku policajtov došlo aj k zraneniu nezúčastneného 15-ročného dievčaťa, ktoré bolo prevezené do nemocnice a je mimo ohrozenia života.“ Podľa zdroja Nového Času, dievčinu pravdepodobne zasiahla odrazená guľka z policajnej zbrane, ktorá skončila v jej bedrovej kosti. Momentálne je po operácii v stabilizovanom stave.

Okrem postrelenej dievčiny odviezli záchranári do nemocnice aj dvoch zranených mužov - útočníka Martina (35) a pracovníka Finančnej správy Dušana (37). „Jeden z mužov bol v kritickom stave a v umelom spánku, druhý zranený muž bol počas prevozu pri vedomí,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. „Obaja muži sú po operácii v stabilizovanom stave. Jeden z mužov však i naďalej zostáva v umelom spánku a pod dohľadom našich lekárov,“ potvrdila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

To, či bol zásah mužov zákona na Obchodnej ulici v súlade so zákonom, preverí inšpekcia. „Môžeme potvrdiť, že pri útoku na Obchodnej ulici bol tesne pred policajnou streľbou zranený policajt, na ktorého sa vrhol útočník. Keďže si dovolil útočiť priamo na ozbrojených policajtov, nemal by zábrany bodnúť kohokoľvek naokolo, a preto bolo okamžité konanie nevyhnutné,“ informovala polícia na svojom facebooku. „Postup policajtov preveruje Úrad inšpekčnej služby MVSR,“ uviedla hovorkyňa polície Slamková.

Policajt nesmie ohroziť iné osoby

Róbert Bános, advokát Otvoriť galériu Róbert Bános Zdroj: anc

- Samotný postup policajtov považujem za primeraný vzniknutej situácii, najmä z dôvodu, že páchateľ bol nebezpečný pre svoje okolie aj samotných policajtov a okamžitý zásah z ich strany bol nevyhnutý. Za neadekvátne však určite považujem počet výstrelov, nakoľko predpokladám, že aj menší počet výstrelov by spôsobil zamýšľaný zámer polície. Čo sa týka skutočnosti, že pri streľbe bola zranená jedna osoba, som toho názoru, že pri použití zbrane nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený život alebo zdravie iných osôb.

Mohli ho zadržať aj bez streľby

Peter Vačok, advokát Otvoriť galériu Peter Vačok Zdroj: anc

- To, že zbraň bola použitá na mieste s veľkým výskytom osôb, resp. na mieste, kde bolo potrebné predpokladať výskyt osôb, použitie zbrane na takomto mieste nutne ohrozí zdravie a aj životy prítomných, ktorí sa nachádzajú v smere dráhy vystreleného projektilu, resp. treba brať do úvahy aj možné následky, ktoré môže spôsobiť odrazený projektil. Z analýzy videozáznamu je zrejmé, že zbraň bola použitá v čase, keď na miesto prišli dve osobné vozidlá s nápisom Polícia, a prevaha, ktorá stála proti útočníkovi, dala reálne možnosti zadržať páchateľa aj bez ohrozenia zbraňou osôb, ktoré sa tam v tom čase nachádzali.

Zákrokom sa bude zaoberať ministerstvo

SaS žiada, aby sa piatkovým incidentom na bratislavskej Obchodnej ulici zaoberal bezpečnostný parlamentný výbor. Ministerka vnútra Saková a policajný prezident majú podľa opozičnej strany pripraviť analytickú správu o incidente s prijatými opatreniami. „Budeme žiadať, aby sa výbor celou situáciou zaoberal. Nie je to totiž prvý prípad, keď policajný zásah vzbudzuje pochybnosti o jeho primeranosti,“ reagoval podpredseda SaS a člen spomenutého výboru Ľubomír Galko.

Ďalšie útoky v centre Bratislavy

V sobotu nadránom obmedzila polícia na slobode 39-ročného muža, ktorý verbálne urážal troch mužov z africkej Kene, pľul na nich a vyzýval ich k bitke. Keďže vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu hanobenia rasy a národa, prípad prevzala NAKA. Okolo siedmej ráno na Hurbanovom námestí 28-ročný muž napadol nepočujucého 22-ročného muža, ktorého kopol do hlavy. Napadnutý utrpel krvácanie do mozgu v spojení s opuchom a je vo vážnom stave. „Polícia prijala ešte pred týmito incidentmi zvýšené bezpečnostné opatrenia, vďaka ktorým boli páchatelia promptne zadržaní. Bohužiaľ, nie je fyzicky možné byť všade a konfliktom ihneď zabrániť. Krajská polícia vyšle v noci ešte viac policajtov do terénu,“ uviedla to polícia na svojom facebooku.