O diagnóze herečky Petöovej († 50) nevedela ani najbližšia rodina: Zdrvujúce detaily jej boja s rakovinou!

Nechávala si to pre seba! Náhla smrť herečky Silvie Petöovej († 50) šokovala všetkých, ktorí ju poznali. Sympatická ryšavka, známa z mnohých televíznych projektov, totiž podľahla rakovine prsníkov. Závažnú diagnózu podľa informácií Nového Času tajila aj pred svojou najbližšou rodinou.

Silvia Petöová bola pred kamerami a v spoločnosti povestná zmyslom pre humor, dobrou náladou a sršala pozitívnou energiou. Pre mnohých preto bolo ťažké predstaviť si, že niekoľko rokov zápasila so zákernou chorobou. „Rakovinu prsníkov jej zistili približne dva roky potom, čo moderovala na Markíze reláciu L.O.V.E. Bohužiaľ, rodičia ani syn veľmi dlho nevedeli, že je chorá, tajila to pred rodinou,“ prezradil zdroj Nového Času z okolia herečky.

Hoci podľa prvotných dostupných informácií sa zdalo, že chorobe statočne čelila dva roky, napokon vysvitlo, že trápenie mohlo trvať až sedem dlhých rokov. Keď si Silvia od lekárov vypočula hrozný ortieľ, nevzdávala sa a bojovala ako levica. Chvíľami sa dokonca zdalo, že liečba je na dobrej ceste. Nemilosrdná choroba si však vyžiadala krutú daň, ktorá je nočnou morou každej ženy. „Vypadali jej všetky vlasy, istý čas nosila parochne,“ dodal smutne zdroj. Okrem najbližších herečkina smrť zasiahla aj jej priateľov a kolegov, ktorí jej na facebooku posielali odkazy do neba.

Najemotívnejšie slová jej venovala herečka Slávka Halčáková, ktorá ako jedna z mála tušila, že s jej kamarátkou sa niečo dialo. „Napriek tomu, že som s tebou posledné obdobie nebola v kontakte, vedela som o tebe... Záležalo mi na tebe... Po troškách si sa mala odvahu otvoriť... dávno... a tak... Viem, že to bolo pre teba ťažké...“ rozcítila sa v rozsiahlom statuse Slávka, pričom dodala, že Sisa, ako ju všetci s láskou volali, si nechávala svoje boľačky pre seba. Herečkina smrť bola preto pre všetkých obrovským šokom. Umelkyňa, ktorá bola pre priateľov vždy usmiate slniečko, podľa medializovaných správ podľahla ťažkej chorobe tento štvrtok.

Dušan Cinkota (48), herec

„Sisu som poznal ako perfektnú a veselú babu. A veľmi peknú. Vôbec som ale nevedel, že mala ten problém. Je to pre mňa šok a som veľmi smutný. Neviem, čo na to povedať. Nech už konečne vymyslia liek na rakovinu! “

Diana Mórová (49), herečka

„Stretli sme sa pred dvoma týždňami a vyzerala krásne, bola usmiata a stále mi lichotila, čo ma až prekvapilo. Nebolo na nej nič badať, že by prišlo niečo zlé. Nielen mňa, všetkých, čo ju poznali, to veľmi zasiahlo. Mala vždy dobrú náladu a sršala optimizmom. Bude nám všetkým veľmi, veľmi chýbať. Rodine prajem úprimnú sústrasť.“

Mária Čírová (30), speváčka

„Nevedela som o jej zdravotných problémoch! Keby som bola aspoň tušila, že sa takéto niečo v jej živote deje, urobila by som všetko preto, aby som sa s ňou uvidela, aby sme neodkladali stretnutie, ktoré sme si plánovali. Počas nakrúcania magazínu L.O.V.E. mi bola ako druhá mama. Mali sme sa veľmi rady. Neprešiel deň, kedy by nespomenula svojho syna Filipa. Nadovšetko ho milovala.“

Marek Majeský (46), herec

„Sisa, nielen, keď mi bude ťažko, vždy budem počuť tvoj nezameniteľný, srdečný, nákazlivý smiech plný optimizmu... Verím, že raz ho ešte budem počuť „naživo“... Pozdravuj tam hore a dovidenia. Úprimnú sústrasť celej rodine i všetkým blízkym.“

Oľga Záblacká (55), moderátorka

„Bože... Je mi to, samozrejme, veľmi ľúto, ale čo k tomu môžem viac povedať? Som z toho úplne šokovaná, nevedela som, že je chorá. Je mi veľmi ľúto pozostalých i celej rodiny. Verím však, že už sa má dobre...“

Róbert Halák (41), herec

"Tá správa ma včera (v piatok, pozn. red.) položila. Dozvedel som sa ju tesne pred predstavením a musím sa priznať, že som sa nevedel sústrediť a stále som nad tým celým strašným rozmýšľal. So Silvinkou sme sa poznali, dá sa povedať, dobre. Nikdy sme však nespolupracovali na žiadnom projekte. Občas sme sa stretli v meste alebo v divadle. Bola to úžasná parťáčka a perfektná baba. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine. Je mi to strašne ľúto a je mi veľmi smutno."

Ady Hajdu (55), herec

"Je to tak, ako keď okolo vás krúži pozitívna iskrivá hviezda a zrazu zhasne. Zostáva tu viac temnoty."

Monika Hilmerová (44), herečka

„Sisa bola veľmi dobrá, kamarátska a pozorná k druhým, plná energie a veselej nálady, so zmyslom pre humor. Jej vlastne vďačím za stretnutie sa s mojou životnou láskou. Veľmi ma mrzí, že už nie je medzi nami.“

Hrala na všetkých frontoch

Herečka Silvia Petöová († 50) moderovala markizácky ženský magazín L.O.V.E., účinkovala v seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade, v jojkárskom Paneláku a Aférach, a tiež v projektoch RTVS Tajné životy, Rodinné tajomstvá a Kolonáda. Pôsobila tiež na doskách Slovenského národného divadla a v divadlách Astorka - Korzo ´90 a Nová scéna. Zahrala si vo filmoch Silnější než já, Zima a Noc lukostrelca.