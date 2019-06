V trháku 50 odtieňov sivej mohla zvádzať Emilia Clarke: Pikantné scény vymenila za brutalitu a násilie!

Hviezda Game of Thrones Emilia Clarke, ktorá stvárnila milovanú aj nenávidenú Deanerys Targaryen, pred rokmi odmietla hlavnú rolu v trháku 50 odtieňov sivej. Teraz prezradila prečo.

"Nechcela som, aby si ma ľudia zaškatuľkovali ako to nahé dievča z plátna," začal spoveď, v ktorej a sťažuje na reakcie fanúšikov. Pikantné zábery teda zahodila za hlavu. Namiesto toho sa objavovala v skôr bojových scénach, v ktorých nechýbala krv ani dračí oheň. "Bolo to už pred rokmi, čo som sa vyzliekla v Game of Thrones, a nie preboha, neurobila som to pre to, aby si moje prsia obzerali chlapi po celom svete. Urobila som to pre budovanie príbehu mojej milovanej postavy," ozrejmila svoje pohnútky. Pred web Indepentet priznala aj fakt, že ju otravujú a unavujú neustále narážky a otázky o jej nahých záberoch.

O filmovej adaptácii známeho románu však vyhlásila, že je geniálna a o režisérovi Samovi Taylor-Johnsonovi povedala, že mal skvelú víziu pri spracovávaní príbehu zakázanej lásky. "Povedala som si, že už to čo som ukázala v minulosti ma dosť zaradilo to istého stereotypu a vedela som, že pokiaľ sa opäť ukážem nahá, bude sa mi ťažšie odpovedať na tie opakujúce sa otázky o tom, prečo som to urobila," vysvetlila. Dodala tiež, že v Game of Thrones bola jej nahota prirodzená, jemná a zmyselná.