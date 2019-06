Trojročná Kali Dallis skočila do bazéna, zatiaľ čo sa jej 10-ročná sestra Jayla kúpala na opačnej strane. Jayla z bazéna už vyšla, keď sa však obzrela za Kali, okamžite skočila naspäť do vody. Po odvezení do nemocnice bola v kritickom stave, ale už je v poriadku a nebude mať žiadne zdravotné následky.