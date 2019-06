Slovenskí olympionici majú perfektný zážitok: Magická Olympia ako povolený doping

Viacerí úspešní slovenskí olympijskí medailisti navštívili v pondelok spolu s početnou delegáciou SOŠV a NR SR posvätné miesto olympionizmu – grécku Olympiu.

Práve v dejisku starovekých olympijských hier o niekoľko mesiacov zapália oheň pre blížiace sa Hry v Tokiu.

Slovenská delegácia na čele s bývalým skvelým futbalistom a súčasným poslancom NR SR Dušanom Tittelom bola z kolísky olympionizmu doslova unesená. „Práve v Olympii vznikli OH. Základnou myšlienkou bolo, aby ľudia medzi sebou prestali bojovať a vyjadrovali svoje postoje skôr športovou formou. Som rád, že sme mohli toto slávne miesto vidieť na vlastné oči,“ pochvaľoval si Tittel.

Spoločnosť mu robili okrem iných aj také osobnosti ako prezident SOŠV Anton Siekel, členka MOV Danka Barteková či trojnásobný olympijský medailista Erik Vlček. „Olympia je doslova magická! Pre mňa ako členku MOV to bola skvelá príležitosť na to, aby som sa niečo nové naučila, inšpirovala sa a priniesla svoje poznatky naspäť domov,“ rozplývala sa Barteková. „Tá história mala niečo do seba. Určite ma takýto výlet môže nakopnúť k lepším výkonom. Napríklad aj v olympijskej kvalifikácii, ktorá bude túto sezónu nesmierne ťažká. Olympijský vzduch, ktorý som nasal v Olympii, bude pre mňa taký povolený doping,“ smial sa Vlček.

„Pre nás všetkých, ľudí z olympijského hnutia, bolo krásne vidieť miesto, kde sa rodil olympionizmus. Boli s nami napríklad aj naše mladé rýchlokorčuliarky Petra Rusnáková a Lucia Filipová. Na jednej strane je skvelé, že sme mladým športovcom ukázali nádherné miesta. Na druhej strane sme im ukázali aj to, že nám na nich záleží. Chceme, aby boli súčasťou nášho olympijského tímu. Záleží nám na nich a ich budúcnosti. Chceme sa totiž cítiť ako jedna rodina. Pre nás to nie je iba fráza,“ uzavrel Siekel.